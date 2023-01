Desde muy pequeño te iniciaste en el fútbol. ¿Cómo asimilaste los acelerados procesos futbolísticos con apenas 21 años?

Siempre quise ser jugador profesional, pero no se me daban las oportunidades. Demostré mi juego en Mariscal Cáceres de Tacna, después en Bolognesi, donde había gente de más experiencia, hasta que hasta que FBC Melgar me contrató. Recuerdo que en Tacna nunca había jugado a estadio lleno, acá en Melgar sí. Es muy grato hacerlo con tanta presión. Puedes hacer bien o mal las cosas, pero en Arequipa siempre nos apoyan.

¿Cómo repartías tus tiempos? ¿Del Colegio a la cancha?

Sí, estudiaba en la tarde, y después entrenaba. Eso sí, primero hacía mis tareas, pero el colegio me daba las facilidades. Además, tenía que llevar siempre la camiseta. Mi mamá quería que sea parte del ejército, pero a mí nunca me nació, lo mío era el fútbol.

Melgar es tu lugar en el mundo...

Me siento contento acá, queda seguir trabajando con la misma fortaleza. Todos quieren consolidarse en Melgar, y también emigrar, pero si no sucede quiero ser querido acá, como lo es ‘Berni’ Cuesta o el ‘Chaca’ Arias.

¿Sanó la herida de la derrota por el título 2022 con Alianza Lima?

Todavía queda la espina clavada. Nosotros decíamos que íbamos por la tercera estrella con FBC Melgar, pero no se dio. Ahora, vamos por el título este año.

¿Quién sabe por ahí se encuentran nuevamente con los íntimos?

Quisiéramos una revancha, pero igual tenemos que ganar todos los partidos y a todos los rivales, que son muy fuertes.

¿Quién es tu espejo a seguir en el fútbol?

Siempre me ha gustado el brasileño Marcelo, pero yo no tengo sus características de juego. Más veo a Theo Hernández (AC Milán), y a Alphonso Davies (Bayern Múnich). Aunque más me gusta Theo, es el mejor lateral izquierdo que hay. Antes de los partidos veo sus partidos, por ahí pueden salir jugadas similares en el campo.

Paolo Reyna tiene 19 años, jugador de Melgar (Foto: Twitter)

¿Quién te aconseja en Melgar?

Todos, en realidad, me llevó bien. Quizá como paro más con Cáceda, Iberico, Vidales y Sánchez, aunque ya no está.

Figuraste en el once ideal Sub23 de todo Latinoamérica...

Me sentí muy feliz, pero ahora espero estar en el once ideal de mayores, en la Copa Libertadores 2023.

Hicieron una buena campaña en la Copa Sudamericana, lástima que se quedaron con Independiente del Valle de Ecuador...

Estuvimos a nada de jugar la final, pero Independiente del Valle es muy fuerte. El nivel de la Copa Libertadores es muy diferente a la Sudamericana, pero nos estamos preparando para dar pelea. Al final, en la Sudamericana perdimos contra el campeón, igual sucedió con Atlético Paranaense, en el 2021.

¿Cómo te sentiste en tu primera convocatoria a la selección peruana liderada por Juan Reynoso?

Muy feliz y sorprendido, ya que estaba justo concentrado para el partico ante Alianza Lima. Estaba contento, era lo que anhelaba.

¿Tienes buena competencia por el puesto?

Sí, con Marco López y Miguel Trauco, pero a mí donde me pongan siempre daré lo mejor. Marco está en el Feyernood, y Miguel en San José de la MLS, tienen gran nivel. Yo espero emigrar para ver la diferencia futbolística.

Justamente la posibilidad de emigrar a Europa, México y la MLS está latente...

Sí, esto lo está viendo mi agente José ‘Pepe’ Chacón de Pentafut, quien es una gran persona, pues se preocupa mucho por el futbolista. Me aconseja, quiere ver la mejor posibilidad para mí en el mercado de Europa, pero veremos qué pasa a mediados de año. Por ahora mi representante me ha pedido que aprenda inglés, es necesario.

¿Qué debes mejorar en tu juego?

Me falta un poco más de llegadas al campo rival, más arranque. Tengo marca, me gusta jugar bien a la pelota, dar asistencia, tener rapidez, pero siempre hay algo por mejorar.

¿Qué futbolista de la selección peruana sigues?

Siempre me ha gustado como juega André Carrillo. Es impredecible. Se lleva a todos. También Paolo Guerrero. Tengo una foto con él. Tendría cinco años cuando Paolo jugaba en Hamburgo, y fue a jugar con la selección a Tacna. Recuerdo que mi mamá se metió al hotel y me sacó una foto con él. Tengo la imagen en mis dos canilleras, siempre las llevo, la foto de un guerrero. Esperé llegar a la selección y mostrarle la foto a Paolo, ojalá pueda encontrármelo.

Melgar no tiene nada que envidiarles a los clubes más populares...

Es un gran club, estoy feliz acá y espero seguir muchos años más.





