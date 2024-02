En una declaración emitida a través de sus redes sociales, Paolo Guerrero (40 años) ha vuelto a expresar su firme decisión de no jugar por el Club Universidad César Vallejo (UCV), equipo con el que recientemente había firmado un contrato de dos temporadas. En las primeras horas de este sábado, se conoció que el jugador incluso ya había presentado su carta de renuncia ante los altos mandos de la institución trujillana ( acá la postura de UCV ) . Detrás de esta decisión del ‘9 -según dejó en claro en los últimos días en los medios y a través del comunicado- está una preocupación más profunda: la seguridad en Trujillo y el bienestar de su familia.

El delantero peruano compartió su angustia ante las amenazas de extorsión que ha recibido su madre, Doña Peta, y que han puesto en riesgo la vida de sus seres queridos. El ‘Depredador’, entonces, expresó que su determinación de rescindir su contrato con la Universidad César Vallejo se basa en la necesidad de proteger a su familia, una prioridad que está por encima de cualquier compromiso profesional.

“En mi decisión de rescindir mi contrato laboral y solicitar mi desvinculación ha primado la vida, la seguridad y la tranquilidad de mi familia, amenazada expresamente, según los mensajes extorsivos”, escribió Paolo Guerrero, dejando claro que la protección de su familia, especialmente con dos hijos recién nacidos, es su principal motivación en esta decisión.

Además, Guerrero extendió una disculpa pública a su colega y amigo Christian Cueva por haberlo involucrado en este delicado asunto. El volante trujillano se había ofrecido a ayudar al ‘Depredador’ a investigar la veracidad de las amenazas de extorsión.

“A quienes se hayan sentido ofendidos con mis palabras, mi trato o mi emoción, mis disculpas y las de mi abogado. Para Christian Cueva (Cuevita) que solo intentó ayudarme averiguando la veracidad de las amenazas, a solicitud mía, a través del amigo, del amigo, de un amigo, nuestras disculpas también”, se lee en el comunicado.

Pero la declaración de Paolo Guerrero va más allá de su situación personal. Consciente de que muchos peruanos enfrentan situaciones similares de amenazas y extorsiones, el delantero de la Selección Peruana expresó su esperanza de que su caso sirva para generar conciencia y promover la implementación de medidas más efectivas para combatir la delincuencia en el país. “Al pueblo de Trujillo, mi esperanza es que pronto lleguen días mejores, que permitan que nadie se vea amenazado de vivir allá”, concluyó Guerrero, demostrando su solidaridad con la ciudad norteña.

UCV responde a la carta de renuncia de Paolo Guerrero

Según información de RPP, la directiva del conjunto ‘Poeta’ contestó este sábado a la solicitud de exoneración que pidió el exjugador de Liga de Quito. La respuesta fue negativa, dejando en claro que tiene pensado resolver este caso por la vía legal. Asimismo, se conoció que el club se reserva la “facultad de plantear acciones legales con el objetivo de obtener indemnización y resarcimiento por los perjuicios causados por la renuncia”.

Esta respuesta llega un día después de que el delantero de la Selección Peruana, en una entrevista en Latina, señalara que no tiene nada que negociar con César Vallejo debido a que no ha recibido “ni un sol”. “Qué tengo que negociar si Vallejo no me ha dado ni un sol, no me ha pagado absolutamente nada. Por qué tengo que negociar, si hasta el día de hoy no pisé Trujillo. De qué penalidad estamos hablando. No hay penalidad en esta situación”, apuntó.

Cabe mencionar que, en caso de que el jugador de 40 años decida romper el contrato, se ejecutaría una cláusula referida a esta situación, además de una indemnización respecto al perjuicio comercial que supone la no llegada del delantero a la ciudad de Trujillo, y estaría valorizada en más de un millón de dólares.

Paolo Guerrero y la posibilidad del retiro

En sus últimas declaraciones públicas, Paolo Guerrero aseguró que, si no resuelven su contrato, estará obligado a poner punto final a su carrera debido a que el libro de pases en el mercado peruano se termina el 26 de febrero; es decir, en poco más de una semana (además, hay un panorama similar con otras ligas de Sudamerica) . Recordemos que el ‘9′ no ocupa plaza de extranjero y hay la posibilidad de que otro club nacional pueda ficharlo, aunque él haya denunciado amenazas en el norte del país.

Por otro lado, en otros países de Sudamérica el mercado se cerrará todavía en los próximos días o semanas. Por ejemplo, en Argentina el cierre es el domingo 18 de febrero; en Uruguay el 26; y en Venezuela el 27. Mientras que en Colombia, Chile, Bolivia, Paraguay, Ecuador y Brasil (donde vive Guerrero) tiene plazo para fichar durante el mes de marzo.

Paolo Guerrero firmó por César Vallejo tras jugar en Liga de Quito de Ecuador. (Foto: LDU)

La palabra de la madre de Paolo Guerrero

Doña ‘Peta’, en una entrevista en ATV, fue consultada por la situación que vive el goleador y dejó claro que está preocupada, principalmente, por el bienestar de él y su familia, pues las amenazas fueron contundentes. “Él no se ha arrepentido. Yo le he pedido como madre de que no venga, porque sería fatal para mí que a mi hijo le pase algo. Porque a mí me mandan para que yo le diga eso a Paolo. Me dijeron qué le van a hacer. Y eso no puede ser. Cómo va a ir si no tiene la suficiente garantía para que vaya a Trujillo”, comentó.

Asimismo, la mamá de Paolo destacó que los Acuña no van a terminar con la carrera del ‘9′ de la ‘Bicolor’. “Con la carrera de mi hijo no van a terminar. El señor Acuña es político y no querrá de que la Selección no vaya a un mundial. Entonces ellos tienen que ver ese tema. No sé lo que pueda pasar luego, no creo que juegue en Perú, porque Paolo está en Brasil y yo le digo que se quede allá porque es más tranquilo”, concluyó.

Paolo no aceptará la condición de no jugar en otro club peruano

En el programa Mano a Mano, Julio García, abogado del ‘Depredador’, fue consultado sobre las condiciones de la César Vallejo. El periodista Michael Succar le preguntó si una de estas era que “te doy las facilidades, pero siempre y cuando no juegues en otro club peruano, ¿no aceptan?”. A lo que el letrado respondió: “No, no, no puede aceptar, porque puede ser la última opción que tenga Paolo”.

Por otro lado, el abogado expresó que están dispuestos a negociar el asunto de una indemnización, ya sea por daños a la imagen, patrocinadores u otros, si la UCV lo solicita. En este sentido, el jurista hizo hincapié en que pueden abordarlo y que existen procedimientos para ello.

Doña 'Peta' abogó por la rescisión de contrato de Paolo Guerrero con la UCV.





