Luego de que se confirmara el cambio en el artículo 31 del Reglamento del Campeonato de la Liga 1, en cuanto a incluir esta temporada 2026 hasta siete extranjeros por club, uno de los que alzó su voz de protesta fue el entrenador brasileño de Sporting Cristal, Paulo Autuori, en una reciente entrevista a un medio local.

El experimentado estratega considera que se trata de una medida que perjudica enormemente al desarrollo del jugador peruano, el mismo que muchas veces se ve relegado ante las pocas oportunidades que sí se le brinda a foráneos que no siempre marcan la diferencia en nuestros torneos.

“Cómo nosotros vamos a abrir espacio para jugadores peruanos si al revés de bajar el cupo de extranjero, se aumenta. Esto no tiene que ver con libre competencia, si hoy día miro un equipo que está en la competencia tiene 3 mediocampistas extranjeros y 3 delanteros extranjeros, casi el 60% del equipo”, dijo en diálogo con Latina Deportes.

“¿El tema de Ayacucho está resuelto o está ahí latente? Está latente. ¿El tema de los derechos televisivos ya está? No. Decisiones como la Bolsa de minutos no existe más, aumentan el cupo de extranjeros, ¿Para dónde vamos?”, continuó su crítica.

Paulo Autuori regresó al club celeste a mediadios de 2025. (Foto: Sporting Cristal)

Por otro lado, Autuori se refirió al desafío que enfrenta esta temporada, ante la exigencia del hincha celeste de ganar nuevamente un título nacional, hecho que no ocurre desde el 2020, cuando venció en play-offs a Universitario.

“La pretemporada es un poco más sencilla porque los jugadores ya conocen al staff, al comando técnico, ya saben cómo vamos a trabajar. Siempre hay que echar un vistazo hacia atrás, reflexionar sobre los errores que hemos cometido y a partir de ahora crear mecanismos para que esto no vuelva a ocurrir”, explicó.

“Esto no tiene que ver solamente con tema de jugadores que entran, para mí es importante que siempre la construcción de una plantilla es un sistema abierto, pero siempre se pone la responsabilidad y la esperanza en los que llegan, pero si no tuviéramos un suelo fértil bien trabajado y desarrollado para que ellos puedan sentir cosas sólidas, nos quedamos siempre en la esperanza. Los que estamos ahí tenemos una responsabilidad enorme”, culminó el entrenador campeón de la Copa Libertadores con Cruzeiro.

Precisamente, Sporting Cristal disputará en 2026 la fase 2 del torneo internacional, a la espera del club que resulte ganador en la serie entre Alianza Lima y 2 de mayo de Paraguay, los mismo que se medirán el próximo 4 y 11 de febrero.

Antes, los celestes debutarán en el Torneo Apertura de la Liga 1 en Cusco ante Deportivo Garcilaso. El partido está programado para el domingo 1 de febrero desde la 1 p.m., con arbitraje por confirmar.

