El viaje de Sporting Cristal a Andahuaylas resultó ser un episodio amargo para las aspiraciones del conjunto rimense. En un partido marcado por la intensidad del cuadro local y que siga en buen momento, los celestes no lograron encontrar la brújula necesaria para contrarrestar el planteamiento de Los Chankas, regresando a la capital con las manos vacías y una derrota que golpea duro en la tabla de posiciones. Sobre todo por la ilusión que había de sumar y no alejarse de los primeros lugares de la tabla.

Tras el pitazo final, el estratega brasileño Paulo Autuori no ocultó su malestar ante el desempeño mostrado en el campo. En una conferencia de prensa cargada de autocrítica, el técnico cuestionó la falta de intensidad y la desconexión entre las líneas de su equipo, señalando que el rendimiento estuvo muy por debajo de una institución con la historia de Sporting Cristal.

La falta de eficacia en el último tercio y las desatenciones defensivas fueron los puntos críticos que Autuori subrayó con mayor énfasis. Para el entrenador, la forma en que se dio la caída ante el cuadro andahuaylino es lo que genera mayor preocupación dentro del comando técnico y la directiva. Sobre todo porque, según sus palabras, no hubo nada para destacar del rendimiento del plantel.

“Nada. No hay nada para destacar del equipo. Tú tienes que hablar de los goles encajados. Si hablo de juegos y goles encajados, nosotros tenemos 22 goles hechos, pero ¿cuántos encajados tenemos?", señaló Autuori, mostrando también su molestia por las preguntas de la prensa local, quienes le preguntaron luego de la derrota si sigue pensando en no traer más refuerzos en ataque.

Sporting Cristal cayó 3-2 ante Los Chankas. (Foto: Sporting Cristal)

“Mientras yo esté acá, no va a cambiar. Tenemos goles. ¿Cuántas veces remontamos partidos? Nosotros tenemos una mirada con hechos", agregó el ‘Prossor’, remarcando que en lo que va del año Sporting Cristal no ha podido remontar ningún partido para ganar, e incluso si le han empatado y hasta volteado el compromiso, lo que ha impedido que se ubique en los primeros lugares de la tabla: hoy está a 9 puntos de los líderes Alianza Lima y Los Chankas.

Afortunadamente para el club, el calendario le otorga ahora una para necesaria gracias al receso por la fecha FIFA. Este parón en el campeonato llega en el momento justo, que permitirá enfriar los ánimos y, sobre todo, evaluar detenidamente qué piezas del esquema táctico no están funcionando como se esperaba. Claro, será una tarea ardua para el comando técnico.

Durante estas semanas, en La Florida harán una especie de pretemporada en busca de mejorar el nivel físico y futbolístico del equipo. El cuerpo técnico tiene la misión de corregir los errores conceptuales y potenciar el aspecto físico de los jugadores, aprovechando cada sesión de entrenamiento para reajustar la estrategia y recuperar la confianza perdida tras el tropiezo en la altura.

El reinicio del Torneo Apertura no dejará margen de error para los rimenses. Con la presión de haber sido criticados públicamente por su propio entrenador, los jugadores deberán demostrar en la cancha que han asimilado las correcciones de Autuori. Solo el trabajo arduo y la disciplina táctica permitirán que Cristal vuelva a la senda del triunfo y pelee por el título hasta el final.

Paulo Autuori. (Foto: Getty Images)

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