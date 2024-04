Aunque ahora se esté hablando del desenlace del Apertura, en un mes -cuando ya se haya conocido al campeón- el foco de lo atención la tendrá la Selección Peruana. Luego de los amistosos de marzo, que marcaron el debut de Jorge Fossati al mando del equipo, la ‘Bicolor’ volverá al ruedo con sus dos últimos compromisos previos a la Copa América 2024, ante Paraguay el 7 de junio en Lima y frente a El Salvador el 14 de junio en Estados Unidos. Y ya con la agenda completa, el técnico charrúa deberá tomar decisiones: ¿qué mantener, qué mejorar y cuánto cambiar a su oncena con miras al torneo continental?

Para empezar, es un hecho de que la próxima lista de convocados tendrá novedades que no vimos en marzo, por diferentes contextos. Y es que estos serán sus dos últimos exámenes previos a la Copa América y lo que se verá en aquellos partidos de junio será una adelanto de lo que propondrá la ‘sele’ en dicho certamen. El sistema del 3-5-2 se mantendrá, pero algunos nombres cambiarían, para darle la posibilidad a Fossati de que ya encuentre un ‘11′ base. Si bien aún no ha soltado la nómina, es altamente probable que futbolistas como Carlos Zambrano, Yoshimar Yotún, Renato Tapia y André Carrillo serían ahora citados.

Ninguno de los cuatro estuvo en la primera lista del ‘Nono’ por distintas razones, pero de marzo a junio el panorama se ha vuelto más que positivo para Zambrano, Yotún, Tapia y Carrillo, por lo que el charrúa ya podría contar con ellos, tenerlos con el grupo, plasmarles la nueva idea de juego del equipo y así afinar su ‘11′ titular. La idea es tener un colectivo que sumará rodaje en los amistosos ante Paraguay y El Salvador y en la Copa América, para quedar listo en el reinicio de las Eliminatorias.

Posible '11' de Fossati con las inclusiones de Zambrano, Tapia, Yotún y Carrillo en el equipo titular.

Carlos Zambrano

El ‘Kaiser’ no estuvo en la primera lista de Fossati dado que no había tenido minutos de juego en la temporada. En marzo, Zambrano recién había sido aceptado por la dirigencia de Alianza Lima para integrar el plantel, en un inicio no lo tomaron en cuenta y buscaban venderlo; sin embargo, ante las diversas bajas en defensa, los íntimos decidieron darle una oportunidad. Desde ahí, el ‘León’ no ha salido del equipo de Restrepo, siendo un valor alto en su 3-5-2 como líbero.

Zambrano viene trabajando con Alianza bajo la línea de tres, sistema que también usa Fossati en la selección. Con minutos y siendo ya clave en su equipo, es un hecho de que el ‘Nono’ llamará al central para que le dé mayor seguridad a la ‘Blanquirroja’ . Frente a Nicaragua y República Dominicana, probó como líbero a Carlos Ascues y Anderson Santamaría, respectivamente. Ninguno terminó por convencer del todo; el ‘Kaiser’, por lo que viene ofreciendo con el cuadro blanquiazul, brinda garantía, salida rápida con el balón y jugada segura, lo que lo hace un cambio fijo para junio.

El último partido de Carlos Zambrano con la selección fue en la derrota 2-0 ante Bolivia el año pasado. (Foto: FPF)

Renato Tapia

A finales de febrero, y antes de que lanzara su primera lista, Renato Tapia sufrió una dura lesión en la pierna con Celta y esto lo dejó fuera en el estreno de Fossati como DT nacional. A priori, el ‘Cabezón’ se convirtió en una baja sensible en el armado del equipo, ya que podía jugar como líbero o ‘ancla’. Debido a su ausencia, el ‘Nono’ puso a Martín Távara (Nicaragua) y Jesús Castillo (República Dominicana). Si bien son dos alternativas interesantes para el recambio, la jerarquía y calidad del ‘Capitán del Futuro’ hicieron falta.

Tapia ofrece muchos recursos defensivos y de recuperación de balón, además de pases y juego aéreo. Su baja pudo ser ‘tapada’ en los primeros dos amistosos, pero ante rivales de mayor peso y exigencia se corre el riesgo de sufrir en el mediocampo. Por ello, Tapia también vuelve un recurso disponible para Fossati que sin dudas irá al equipo titular.

El último partido de Renato Tapia con la selección fue en el empate 1-1 ante Venezuela a finales del 2023. (AFP)

Yoshimar Yotún

Al igual que Tapia, Yotún fue otra baja obligada por lesión, dejando su espacio libre en la mitad de la cancha. La ausencia de ‘Yoshi’ le dio la oportunidad a Joao Grimaldo (Nicaragua) y Piero Quispe (República Dominicana) para mostrarse y dejar en claro que son opciones en la volante. Cada uno con características y funciones distintas, ‘taparon’ bien el vacío del capitán de Cristal. Ya sin ninguna molestia y siendo el baluarte en el equipo de Enderson Moreira, su regreso a la ‘sele’ también es inminente.

‘Yoshi’ le da experiencia en la mitad de la cancha, salida con el balón, manejo de los tiempos y cambios de frente. Su experiencia será clave a la hora de afrontar partidos con rivales directos; y podría perfilarse como una opción de recambio con Grimaldo y Quispe, quienes han jugado en esa posición y le dan frescura al equipo.

El último partido de Yoshimar Yotún con la selección fue en el empate 1-1 ante Venezuela a finales del 2023. (photo gec/Gian Ávila)

André Carrillo

La ‘Culebra’ fue otro de los lesionados antes de la primera lista de Fossati. Su ausencia dejó a todos intrigados por no saber qué posición podría ocupar en el 3-5-2, pues Carrillo ha sido extremo, a veces un segundo delantero y últimamente reconvertido a volante interior. Ya totalmente recuperado, es una pieza clave en el Al-Qadsiah de la segunda de Arabia Saudita y no es de extrañarse que el ‘Nono’ lo tenga en cuenta para los amistosos de junio y así pueda verlo.

La experiencia de la ‘Culebra’ y, si está en su mejor estado físico, será de gran ayuda en tres cuartos de cancha hacia adelante. Si bien Carrillo ya no tiene la velocidad de antes como para ser carrilero, maneja bien el balón y en espacios reducidos suele destacar. Siguiendo esta lógica, André podría ser un segundo delantero o un interior por derecha, en la misma línea de Tapia y Yotún.

Como segundo delantero, tendría como competencia a Edison Flores y Bryan Reyna, sin contar a los dos delanteros de área, Gianluca Lapadula y Paolo Guerrero. Como interior por izquierda, el panorama es más alentador al tener en esa posición a Wilder Cartagena -uno de los que más impresionó para Fossati- y Sergio Peña. El ‘Nono’ tendrá tiempo para decidir dónde ubicar a la ‘Culebra’. Con minutos como los que viene teniendo en Arabia, es un hecho de que volvería también, teniendo en cuenta que tampoco nos sobran jugadores de talla internacional.

El último partido de André Carrillo con la selección fue en el empate 1-1 ante Venezuela a finales del 2023. (AFP)





