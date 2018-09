Perú vs. Costa Rica: las ligas top donde juegan las figuras de ‘Los Ticos’ [FOTOS]

Después de que se oficializara el amistoso contra Costa Rica , más de un hincha de la Selección Peruana miró de reojo al que será el rival de la ‘bicolor’ para noviembre. ¿La FPF equivocó en elegir a ‘Los Ticos’? No, por supuesto.

En los últimos 28 años, Costa Rica clasificó a cinco mundiales. Y en dos de ellos (Italia 90 y Brasil 2014) realizó una memorable participación, superando la primera ronda. Mientras que la Selección Peruana regresó a la cita mundialista después de tres décadas.

Sin duda alguna, la mejor participación de Costa Rica en los certámenes internacionales se dio precisamente en Brasil 2014, cuando ‘Los Ticos’ llegaron hasta cuartos de final, tras ser eliminado en la tanda de penales ante Holanda.

“ Perú está cotizado. Honduras es una posibilidad. Uno no siempre puede encontrar rivales de la categoría de Alemania. Es difícil traerlo a los europeos. No nos sonrojemos, si jugamos contra Costa Rica. No seamos presumidos. Brasil jugó contra El Salvador y no pasó nada”, afirmó Juan Carlos Oblitas en RPP Noticias.

Más allá del valor que el hincha le dé al ‘tiki-taka’ peruano, es importante reconocer que la ‘bicolor’ es una selección en crecimiento, que camina a paso de tortuga hacia la profesionalización. Así que pisemos tierra.