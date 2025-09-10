Mientras por un lado se vive el pesado resultado de una campaña que no logró sacar ningún fruto, por el otro se celebra mucho más que una clasificación a un Mundial, pues incluso han podido romper rachas negativas incluso al cierre del proceso de estas Eliminatorias Sudamericanas. Ese es el caso de Paraguay, que logró vencer por la mínima diferencia a Perú en condición de visitante, algo que no había podido hacer nunca. Es así que, celebrando tal hazaña, Gustavo Alfaro analizó el trámite de este partido.

El Estadio Nacional, fue escenario del fin de un proceso eliminatorio que no dejó los resultados esperados al cuadro local, pero que si pudo sentir las emociones de una selección que firmó su clasificación directa al próximo Mundial. Paraguay, fue el artífice de apagar la fiesta en Lima, a pesar de que siempre fue una plaza difícil para ellos.

“Era el partido que pensábamos más que nada por la propuesta de Perú, porque sabíamos que más allá de haber quedado al margen, sabíamos que, por una cuestión de orgullo, ante su gente iban a querer tener un cierre de eliminatorias a la altura de las circunstancias y tal vez poner una piedra fundacional de lo que puede ser la reconstrucción de la selección de Perú en adelante”, indicó Alfaro en conferencia.

Perú se enfrentó a Paraguay en la última fecha de las Clasificatorias Sudamericanas. (Foto: GEC)

Quizá, algunos esperaron que la ‘Albirroja’ salga a media máquina por haber ya asegurado el boleto al mundial en la jornada anterior, por lo que el estratega fue claro al reconocer que, pese a la dificultad, iban a salir a buscar el partido de la misma manera en la que lo hicieron con otros rivales.

“Teníamos que tener la capacidad de reconvertirnos rápidamente porque, después que terminó el partido de Ecuador la otra noche, nos habíamos sacado una mochila de 15 años que pesaba mucho de Mundiales esquivos que no se había podido concretar. No podíamos perder un partido por relajarnos”, comentó.

Hablando más de lo futbolístico, después de retratar lo que significó la fuerza mental que quiso proponer en el campo, mencionó: “Fallamos en la gestación de juego en el primer tiempo porque sabíamos que había espacios entre la línea de volantes y defensas, pero teníamos muchas imprecisiones. En el segundo tiempo tratamos de corregir y llegó el gol con una buena jugada de Galarza en la zona de definición”.

Claro estuvo para él también, que Paraguay no gana el partido por ser ampliamente superior, pero sí por ser más efectivo de cara al arco en un partido en donde Perú tuvo varias chances, pero no concretó. Además de que fue un duelo bastante trabado en la zona medular, lo que hizo que hasta los más mínimos errores importaran en el marcados.

Paraguay batalló con Perú en cuanto a encontrar situaciones claras de gol. (Foto: GEC)

En ese sentido, el entrenador argentino afirmó la dificultad de este tipo de compromisos, diciendo: “Son esos partidos cerrados, donde los detalles terminan marcando las grandes diferencias y creo que en la capacidad de aprovechar las situaciones que tuvimos estuvo la diferencia del partido”.

Finalmente, apuntó que su objetivo era romper la mala racha ante la ‘Bicolor’ en Lima y contó la motivación de los jugadores. “Teníamos que ganar donde nunca se había ganado y esta era la oportunidad. Los muchachos hablaban antes del partido y decían ‘recuerdan la eliminatoria anterior, Perú nos pasó por arriba, entonces nosotros tenemos que venir a reivindicar nuestras propias cosas”.

