El Himno Nacional del Perú retumba en Rusia para el amistoso FIFA de Perú vs Rusia. (Video: América TV)
Liderados por Pedro Gallese, que retorna al combinado patrio, la volvió a entonar el himno en después de casi 7 años desde la última vez que vibró con las emociones del continente europeo. Recordando lo que fue el Mundial del 2018, los dirigidos por se mostraron emocionados al momento de cantar a viva voz las notas del himno nacional. Dentro del once titular, las sorpresas van en la zona de ataque con César Inga de extremo, y Adrián Ugarriza como delantero.

