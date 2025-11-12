Perú vs. Rusia se enfrentan en San Petersburgo. (Diseño: Christian Marlow / Depor)
Perú vs. Rusia se enfrentan en San Petersburgo. (Diseño: Christian Marlow / Depor)

vs. se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, por un nuevo . ¿En qué canales ver el encuentro? Para seguir la transmisión de este partido, deberás conectarte a la señal de ATV (Canal 9), América TV (Canal 4) y Movistar Deportes (003 y 703 HD). ¿A qué hora juegan? Este duelo está pactado para el miércoles 12 de noviembre desde las 12:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con seis horas más en España y Rusia) y se disputará en el Gazprom Arena (San Petersburgo, Rusia). Depor te hará vivir todos los detalles y el minuto a minuto de este encuentro.

Perú vs. Rusia se enfrentan por un amistoso FIFA. (Video: FPF)
Perú vs. Rusia se enfrentan por un amistoso FIFA. (Video: FPF)

TAGS RELACIONADOS