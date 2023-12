Siendo determinante en el esquema de Jorge Fossati, clave en las finales frente a Alianza Lima y debutante en las Eliminatorias 2026 con la Selección Peruana, solo era cuestión de tiempo para que Piero Quispe tuviera la oportunidad de emigrar el extranjero. Así pues, según la información de RPP Noticias, el mediocampista de 22 años dejará Universitario de Deportes y se unirá pronto a Pumas UNAM de la Liga MX.

La temporada que terminó hace poco fue espectacular para el hábil volante. No solo por cómo fue creciendo jornada tras jornada, sino porque su salto a la ‘Blanquirroja’ se dio de manera natural y con justificación en su rendimiento con la ‘U’. Más allá de los resultados, esa fue la confirmación de que ya estaba listo para emigrar. Con esta oportunidad de jugar en el fútbol mexicano, tendrá un gran reto por delante.

Tal como señala la citada fuente, solo restan detalles para que se cierre la transferencia desde Universitario, donde tenía contrato hasta diciembre del 2025. Esto quiere decir que su pase dejará una importante suma dinero al club, tal como estaba previsto luego de que su rendimiento creciera en los últimos meses.

Los ‘Felinos’, que tienen nuevo director técnico tras la contratación de Gustavo Lema luego de la renuncia de Antonio Mohamed, comenzarán su pretemporada el próximo martes 26 de diciembre y esperan contar con la presencia de Piero Quispe. Este será el cuarto futbolista nacional que llegue a dicho cuadro azteca, después de Alfonso Dulanto, Juan José Muñante y Fernando Alva.

Durante los festejos por el título nacional conseguido por la ‘U’, Piero Quispe había conversado con L1 Radio sobre su posible partida antes del año del centenario, la misma que se confirmó este viernes. Aquel día, visiblemente emocionado, agradeció a la hinchada por su apoyo incondicional y valoró el respaldo de sus compañeros.

“Solo me queda agradecerle a la gente por el cariño que siempre me ha dado y a todos mis compañeros. Solo Dios sabe lo que va a pasar el otro año y solo quiero agradecerle a toda la gente por tanto apoyo (...) Por todo el cariño, por todo el apoyo que nos han dado y no solamente a mí, sino a todos los compañeros. Este campeonato es para ustedes que tanto se lo merecen. ¡Y dale ‘U’!”, sostuvo. Hoy, está viviendo un sueño y se lo merece.

Noticia en desarrollo...





