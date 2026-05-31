Piero Quispe ha vuelto a encender la ilusión de toda la hinchada crema al dejar abierta la posibilidad de vestir nuevamente la camiseta de Universitario de Deportes para el Torneo Clausura. Tras un intenso paso por el fútbol internacional, el talentoso volante no ocultó su profundo amor por la institución de Ate, un sentimiento que se mantiene intacto a pesar de la distancia y de los nuevos retos profesionales que ha tenido que afrontar en los últimos meses.

La actualidad contractual de Quispe se encuentra en un punto de evaluación y decisiones importantes. El jugador viene de cerrar una valiosa etapa en el fútbol australiano, donde se consagró subcampeón con el Sydney FC. Una vez culminado este préstamo, el futbolista debe reportar con los Pumas de México, club dueño de su carta pase y con el que tiene contrato vigente hasta fin de año; sin embargo, la directiva mexicana no tendría en sus planes principales mantenerlo en el plantel y se encuentra buscando activamente un nuevo préstamo para él.

A su llegada a Lima, y luego de visitar el Monumental en la victoria crema por 2-1 sobre Sport Huancayo, fue consultado de manera directa sobre si hay negociaciones y la opción real de concretar su esperado retorno al fútbol peruano. El volante se mostró optimista y sembró la expectativa de un pronto desenlace al declarar: “Todavía. Ahí vamos a hablar. En cualquier momento va a haber noticias. Para el Clausura puede ser”, declaró en Fútbol en América. Estas palabras no tardaron en generar revuelo entre los hinchas, quienes sueñan con verlo comandar el mediocampo merengue una vez más.

Para el futbolista, la posibilidad de pegar la vuelta a la ‘U’ representa mucho más que un simple movimiento en el mercado de pases; significa retornar a su lugar feliz donde alcanzó su mejor rendimiento y donde se siente plenamente respaldado. El propio jugador reconoció que, aunque mantiene la ambición de consolidarse fuera del país, la felicidad que le produce Universitario es inigualable: “¿Quién no quisiera volver al club donde eres feliz? Quisiera seguir en el extranjero, pero no le cierro las puertas a nadie”.

Piero Quispe quedó subcampeón en Australia. (Foto: Getty Images)

Su regreso temporal al país también coincidió con un ambiente de celebración dentro de la interna crema, algo que Quispe ha seguido muy de cerca como un hincha más. Mostrando un respeto profundo por el proceso que vive la institución, el volante expresó su alegría por el presente de sus antiguos compañeros: “Vuelvo luego de casi más de un año, muy feliz de vivir esto con la hinchada, con mis excompañeros. Estoy muy contento que haya ganado hoy y espero que les siga yendo muy bien”.

La relación entre la hinchada de Universitario y Piero Quispe siempre ha sido especial. Consciente de que el éxito de un club grande se sostiene desde ahí, el mediocampista aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje de aliento y unión de cara a los desafíos que se le vienen al equipo en la segunda mitad del año, sobre todo en un momento complicado luego de la dura eliminación de Copa Libertadores.

En ese sentido, el futbolista remarcó la importancia de la incondicionalidad en las tribunas, recordando con gratitud cómo el aliento popular fue el motor que impulsó su crecimiento profesional antes de emigrar. “A la hinchada decirle que apoyen en las buenas y en las malas, eso es lo que significa este club, a mí me apoyaron siempre, me trataron de lo mejor”, declaró Quispe, dejando en claro que el cariño de la gente es uno de los factores que podría motivar a su vuelta.

Las próximas semanas serán determinantes para definir el futuro del talentoso volante. Mientras Pumas de México evalúa las ofertas sobre la mesa y Universitario analiza la viabilidad de su incorporación para potenciar el plantel del Clausura, Quispe se mantiene a la expectativa. Lo único certero es que las puertas del Monumental están abiertas para su regreso, y el desenlace de esta historia parece estar cada vez más cerca.

Piero Quispe tiene contrato con Pumas UNAM hasta fin de año. | Foto: Pumas

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