Alianza Lima se consagró campeón del Torneo Apertura 2026 luego de derrotar a Los Chankas, equipo que fue uno de sus principales rivales a lo largo de la temporada. Uno de los grandes responsables de este logro fue Pablo Guede, quien en apenas seis meses logró devolverle un torneo corto al cuadro blanquiazul, destacando principalmente por la solidez defensiva que tanto necesitaba el conjunto de La Victoria. Tras conquistar el título, Pablo Guede conversó en el programa Juego en Corto sobre todo lo vivido durante la presente temporada y el trabajo realizado al mando de Alianza Lima.

Uno de los principales temas que tocó Pablo Guede fue el primer clásico que dirigió desde su llegada al país, encuentro en el que Alianza Lima cayó ante Universitario. El técnico argentino recordó ese momento y aseguró que la clave fue seguir trabajando para revertir la situación.

“Llegar y decir: ‘trabajar más y mejor’. Todo lo que diga acá del clásico va a sonar a excusa. No creo que hayamos hecho un mal partido como para perder, y eso nos da una tranquilidad de que estamos en el camino correcto”, comentó.

Asimismo, agregó: “Justo de ese partido no quiero hablar (...) Todo lo que diga ahora suena a excusa. Al otro día había que ponerse delante del grupo, seguir intentándolo y trabajar más para que no nos puedan ganar”.

“Nosotros hablamos con Franco (Navarro), que hasta que no termine el campeonato no lo vamos a hablar. El partido del domingo es importante, por el acumulado, por eso trabajaron de la manera que trabajaron esta semana. Así, que no nos corresponde hasta que termine el Apertura (sobre los fichajes)”.

“Yo no voy a descubrir a Paolo, su carrera y trayectoria habla por sí solo. La movilidad que tiene para trabajar para el equipo, es espectacular. Me sorprendió muy gratamente. La verdad que lo que él quiere a Alianza Lima, está por encima de todo. En la pretemporada no se perdió ni un solo entrenamiento”.

“A mí me gusta siempre jugar con dos puntas, pero no pude entrenarlo tanto. A mí me gusta jugar mucho con dos puntas y a la hora de defender, uno de ellos que vaya con el lateral. Una vez que me decidí a ponerlos, el rendimiento salió por sí solo”.

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