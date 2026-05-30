Universitario de Deportes se prepara para despedir a uno de los futbolistas más importantes de su historia reciente. Martín Pérez Guedes dejará el cuadro crema una vez finalice el Torneo Apertura 2026, poniendo punto final a una etapa marcada por títulos y goles importantes. Además de su salida de Universitario, el volante también ha tomado la decisión de retirarse del fútbol profesional debido a problemas familiares, cerrando así una destacada carrera en el deporte.

Todo apunta a que el mediocampista ya tomó la decisión de cerrar su ciclo en Ate por motivos estrictamente personales y familiares.

Según se reveló en el programa Hablemos de MAX, la situación es conocida desde hace varias semanas por la administración de Universitario. Incluso, desde el club ya vienen trabajando en posibles alternativas para reemplazar a uno de los referentes del plantel.

Aunque Martín Pérez Guedes todavía no se ha pronunciado públicamente sobre su futuro, el encuentro ante Sport Huancayo sería el último que dispute vistiendo la camiseta crema, marcando así el final de una exitosa etapa en la institución.

Previo al encuentro ante Sport Huancayo, Gustavo Peralta publicó en sus redes sociales una fotografía de Martín Pérez Guedes acompañada de la frase: “En la historia de Universitario de Deportes”, confirmando así la salida del mediocampista del conjunto merengue.

Tras ello, durante la transmisión del partido, José Carvallo confirmó que el mediocampista nacionalizado peruano pondrá fin a su carrera y se retirará del fútbol profesional.

Durante su paso por el club, Pérez Guedes fue protagonista de la obtención de los títulos nacionales de 2023, 2024 y 2025, formando parte de la base que permitió a Universitario alcanzar el histórico tricampeonato.

La salida de Martín Pérez Guedes representa el cierre de una etapa dorada para Universitario. El argentino nacionalizado peruano se marchará dejando un legado importante y el reconocimiento de una hinchada que lo convirtió en uno de los símbolos del tricampeón.

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