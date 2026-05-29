El nombre de Rodrigo Ureña volvió a sonar en la interna de Universitario de Deportes tras el irregular inicio de temporada del cuadro crema, que quedó eliminado de la Copa Libertadores y terminó lejos de la pelea por el Torneo Apertura, ganado por Alianza Lima. Luego de la eliminación internacional, comenzó a tomar fuerza la posibilidad del regreso del volante chileno para reforzar al equipo de cara al Torneo Clausura, donde Universitario buscará recuperar protagonismo y pelear por el título nacional.

En medio de los rumores, desde Millonarios de Colombia decidieron pronunciarse sobre el futuro del mediocampista, quien llegó al club a inicios de esta temporada tras dejar Universitario luego de conseguir el tricampeonato nacional.

La respuesta llegó desde César Ardila, actual jefe de prensa de Millonarios FC, quien fue contundente al referirse al futuro de Rodrigo Ureña dentro del conjunto cafetero.

“No, para nada. No hay nada y él está totalmente enfocado acá. Es de nuestros jugadores más importantes”, señaló Ardila sobre las especulaciones que vinculaban nuevamente al volante chileno con Universitario de Deportes.

Con estas declaraciones, Millonarios dejó en claro que actualmente no existe ninguna negociación para la salida del mediocampista y que continúa siendo una pieza clave dentro del proyecto deportivo de la institución.

Por su parte, el propio Ureña confirmó que sí hubo un acercamiento desde Universitario, aunque aclaró que su situación contractual impide cualquier movimiento inmediato.

“Simplemente me llamaron para preguntarme sobre mi condición y obviamente les dije que tenía contrato vigente con Millonarios”, manifestó el volante chileno al ser consultado sobre un posible regreso al conjunto crema.

Asimismo, Ureña dejó en claro que hasta el momento no recibió ninguna propuesta formal para dejar el club colombiano, aunque reconoció que conoce el interés existente desde Ate.

Cabe recordar que el mediocampista fue una de las piezas más importantes en el tricampeonato de Universitario entre 2023 y 2025, convirtiéndose en uno de los jugadores más queridos por la hinchada merengue.

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