No cabe duda que Piero Quispe es una de las grandes figuras de Universitario de Deportes en la presente temporada. Si bien el mediocampista no pudo anotar este miércoles ante Sport Boys, pudo asistir (en el gol de Edison Flores) y brillar con un gran nivel en la victoria de 3-0 sobre el conjunto rosado. Tras ello, el ‘36′ de la escuadra merengue destacó el nivel de sus compañeros y aseguró que el plantel no se confía, puesto que aún resta mucho por delante.

“Rescato más que todo la tranquilidad que tuvimos, venimos de un empate que nos dejó con mucha bronca porque fuimos con la mentalidad de ganar. Hoy salimos como siempre ante un rival fuerte y se nos dio el triunfo”, declaró el volante nacional para GOLPERU.

Del mismo modo, Piero Quispe se mostró contento pese a no anotar, asegurando que la victoria es lo primordial para el conjunto crema. “A veces se puede hacer el gol y a veces no, pero Edi (Flores), Tito (Urruti) y José (Rivera) hicieron los goles y nos da la tranquilidad”, aseveró.

En relación a la lucha por el título del Torneo Clausura, el volante peruano señaló que hay mucho camino por recorrer: “Todavía nada está dicho, nos faltan cuatro finales. Esta semana descansamos y pensamos en Vallejo. Vamos a salir con la misma mentalidad y mucha fe. Todo se define a fin de año, nosotros tenemos buen equipo y buen grupo y vamos a seguir trabajando”.

Finalmente, elogió a Sport Boys, calificándolo como uno de los clubes más complicados del campeonato nacional. “La semana pasada nos faltó la efectivad, hoy se pudo concretar y nos vamos felices. Boys es un equipo bastante difícil, le hizo buenos partidos a Alianza y a Cristal, nosotros sabíamos que iba a ser difícil y gracias a Dios se ganó”, sentenció.

Piero Quispe habló tras el triunfo de Universitario vs. Sport Boys. (Video: Wilmer Robles)

¿Cuáles son los próximos retos con Universitario?

Luego del partido que Universitario de Deportes disputó contra Sport Boys por la fecha 14 del Torneo Clausura, tendrá que seguir un calendario más que complicado con la intención de acercase al objetivo que se han planteado para esta parte de la temporada.

Y es que los merengues, tendrán que visitar a César Vallejo, recibir a UTC, volver a salir de Lima para medirse con Cusco FC y cerrar su participación, en casa, ante Sport Huancayo. Ojo, en la próxima jornada, el equipo de Jorge Fossati descansará, por lo que la victoria ante los rosados fue vital para mantener su ubicación en la tabla de posiciones.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO