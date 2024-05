Universitario de Deportes igualó sin goles con Cienciano en el Cusco y sumó 37 puntos en el Torneo Apertura, los mismos que tiene Sporting Cristal. Sin embargo, los ‘cremas’ están en el segundo lugar porque tienen una diferencia de goles de +21; mientras que los ‘celestes’ una de +23. Tras el empate en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, el técnico Fabián Bustos lamentó la falta de efectividad de su equipo y, por otro lado, mencionó que no hay un claro favorito en la última fecha del certamen.

Si bien la ‘U’ no la pasó bien en un tramo del partido y Sebastián Britos salvó el arco en un par de ocasiones, también tuvo opciones para ganarlo, como el disparo de Jairo Concha que chocó en el palo. El DT señaló que les faltó tranquilidad a sus jugadores para abrir el marcador. “Cuando no anotas, es complicado, pero ahora esperar la fecha 17 para cerrar de la mejor manera. Nos faltó tranquilidad porque las opciones las tuvimos”, dijo en conferencia de prensa.

“No hay que sacarle mérito al rival, que tiene buenos jugadores y un buen entrenador. Cuando no tienes efectividad es complicado ganarlo, pero me voy con la entrega de los jugadores para no renunciar hasta el final. Tuvimos intensidad y la actitud de querer ganar el partido, eso en altura es muy importante”, agregó el exestratega de Barcelona SC.

Finalmente, Bustos se refirió a la última jornada del Apertura, en el que Universitario y Sporting Cristal tienen serias opciones de ganar el primer certamen de la temporada en Perú. “Creo que los dos hemos hecho una campaña para ser campeones, no creemos que haya favoritismo, pensamos en hacer lo nuestro, vamos a enfrentar a un equipo duro que hace las cosas bien, pensamos en lo nuestro”, concluyó.

Tras 16 fechas jugadas, Universitario acumula 37 puntos, producto de 11 victorias, cuatro empates y una derrota. Asimismo, ha anotado 28 goles y ha recibido siete anotaciones, por lo que tiene una diferencia de goles de +21. Para ganar el Apertura, necesita vencer en la última fecha a Los Chankas y esperar que los rimenses empaten o pierdan en su visita a Comerciantes Unidos.

En el caso de que ambos ganen, los ‘cremas’ tendrían que hacerlo por muchos goles, hasta superar a los ‘cerveceros’ en la diferencia. Por ejemplo, si los del Rímac ganan por 1-0, los de Ate necesitarían ganar por al menos 4-0 para poder quedarse con el Apertura. De esta forma, los ‘merengues’ tendrían +25 y los ‘celestes’ +24. En caso de igualar en diferencia de goles, Cristal ganaría el Apertura porque tiene más goles a favor que la ‘U’ (ahora van 43-28).





¿Cuándo juegan Universitario vs. Los Chankas?

El próximo partido de Universitario será ante Los Chankas, en el duelo válido por la fecha 17 del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1. Dicho compromiso se disputará el sábado 25 de mayo en el Estadio Monumental, desde las 3:00 p.m. (hora peruana) y será transmitido en exclusiva por GOLPERU, disponible en los canales 14 y 714 HD de la parrilla de Movistar, además de su versión de streaming a través de Movistar TV App (antes Movistar Play).

La ‘U’ y Sporting Cristal son quienes tienen más posibilidades de quedarse con el Torneo Apertura (ambos están en la cima con 37 puntos). El que lo haga, dará un paso importante en su camino hacia el título nacional a fin de año. Por supuesto, ser campeón es una obligación para los ‘merengues’, teniendo en cuenta que 2024 es el año de su centenario. Sin duda, nos espera una fecha final de infarto.





