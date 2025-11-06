El Torneo Clausura 2025 entra a la recta final, con solo unos puntos por disputarse, pero con la misma emoción como si fueran los primeros días porque si bien no hay un título en juego, si la oportunidad de obtener una clasificación a la Copa Libertadores 2026. Es por ello que los clubes siguen enfocados en los últimos duelos que les toca disputar, pero ahora tendrán la claridad de saber en qué fechas lo harán. Conoce la programación que se ha pactado para estas finales de infarto.

Este nuevo formato establece que, al haber un campeón absoluto, los cupos de Perú 2 (fase de grupos), Perú 3 (Fase 2) y Perú 4 (Fase 1) se decidirán en la cancha. Los equipos que ocupen el segundo, tercer y cuarto puesto del acumulado deberán jugar este repechaje. Actualmente, esos protagonistas son Alianza Lima, Cusco FC y Sporting Cristal, que pelean en estas últimas jornadas por la mejor ubicación posible.

Para garantizar que este mini-torneo se juegue sin contratiempos, la Liga de Fútbol Profesional ha tomado una decisión clave respecto al calendario. Se había pensado que el torneo sufriría una pausa por la Fecha FIFA de noviembre, donde la Selección Peruana disputará dos amistosos cruciales frente a Chile y Rusia.

Cusco FC tendrá la posibilidad de volver a una Copa Libertadores. (@cuscofc)

Sin embargo, a pedido de varios clubes que buscaban mantener el ritmo de competencia y no alargar la definición, se ha optado por seguir con la actividad futbolística. La LFP confirmó que el torneo no se detendrá, comprimiendo el cierre de la fase regular y asegurando que los ‘play-offs’ se disputen en las fechas estipuladas.

Gracias a esta decisión, la última jornada del campeonato, fecha 19, ya tiene un calendario definido. Dicha fecha se disputará íntegramente durante la ventana internacional, programándose los partidos entre el sábado 15 y el domingo 23 de noviembre. Con esto, el Torneo Clausura 2025 finalizará oficialmente, dejando el mes de diciembre libre para las definiciones.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal podrían encontrarse nuevamente en los play-offs. (Foto: @gec)

¿Cuándo se jugarán los play-offs por la Copa Libertadores?

Con el calendario regular ya cerrado, la atención se centra en las fechas de los ‘play-offs’, las cuales ya han sido confirmadas. Según la información proporcionada por el periodista Ernesto Macedo, el cronograma de estas finales ya está estructurado en dos fases, comenzando la primera semana de diciembre.

La Fase 1, que enfrentará al tercer y cuarto puesto de la Tabla Acumulada en partidos de ida y vuelta, ya tiene sus días marcados. El primer encuentro se disputará el martes 2 de diciembre, mientras que la revancha, donde se definirá al primer finalista y al clasificado como Perú 4, será el sábado 6 de diciembre.

El equipo que resulte ganador de esta llave avanzará a la Fase 2, la gran final por el cupo de Perú 2, fase de grupos de Libertadores. En esta instancia, el ganador de la Fase 1 enfrentará al equipo que ocupó el segundo lugar de la Tabla Acumulada. Esta final por el subcampeonato también se jugará en formato de ida y vuelta. El primer partido está programado para el miércoles 10 de diciembre, y el duelo definitivo que cerrará la temporada 2025 de la Liga 1 se jugará el domingo 14 de diciembre.

El resultado de esta última llave definirá todo. El ganador absoluto será el subcampeón nacional (Perú 2) y clasificará directo a la fase de grupos. El perdedor de esta final se quedará con el cupo de Perú 3 (Fase 2), dejando al perdedor de la Fase 1 con el boleto de Perú 4 (Fase 1), el más tempranero del torneo continental.

