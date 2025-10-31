En la previa del Alianza Lima vs. Melgar, los blanquiazules sumaron una baja sensible para la escena titular: Eryc Castillo. El delantero ecuatoriano fue convocado y concentró con el equipo; sin embargo, desde el comando técnico decidieron reservarlo por precaución. Gaspar Gentile tomará su lugar desde el inicio del duelo, en el marco de la fecha 17 del Torneo Clausura 2025.

De acuerdo a información del periodista Gerson Cuba, la razón de ausencia de Eryc Castillo es un golpe en la cabeza que sufrió en entrenamientos pasados. El delantero pasó por revisión médica y no tiene ninguna complicación; sin embargo, fue desconvocado por precaución.

Castillo es uno de los habituales titulares en el esquema de Néstor Gorosito. A nivel internacional, tuvo la oportunidad de disputar los 18 partidos de Alianza Lima entre Copa Libertadores y Sudamericana. Además, marcó seis goles en total en las competencias mencionadas.

En el plano local también ha tenido participación recurrente, situación que le permitió extender su vínculo hasta el año 2028. Desde tienda ‘íntima’ le brindaron la confianza para continuar en la siguiente temporada, sumado también a tener un mejor ingreso económico en caso de venta.

Alianza Lima renovó contrato a Eryc Castillo | FOTO: Alianza Lima

En este 2025, Eryc disputó 23 duelos entre Torneo Apertura y Clausura con la oportunidad de anotar en cuatro ocasiones. Por lo pronto, su presencia en el siguiente partido estaría garantizada ya que su baja solo fue por temas de precaución y no presenta gravedad.

¿Qué se viene para Alianza Lima?

Cabe resaltar que, luego de enfrentar a Melgar, Alianza Lima tiene dos partidos más por afrontar. El miércoles 5 de noviembre tendrá que viajar hacia Andahuaylas para medirse ante Los Chankas. Este partido es pendiente de la fecha 9 del Torneo Clausura, aplazado por la participación blanquiazul en Copa Sudamericana.

En la fecha 18, los dirigidos por Néstor Gorosito descansarán porque les correspondía jugar ante Binacional, equipo desafiliado de la Liga 1. En la jornada 19, serán locales ante UTC en el estadio Alejandro Villanueva.

Alianza Lima busca quedar en el segundo lugar de la tabla acumulada para clasificar de manera directa a la final del play-off por el cupo de Perú 2 para la Copa Libertadores 2026. Por esta razón, tendrá que ganar los dos partidos que le restan. De lo contrario, tendrá que esperar resultados y podría disputar una semifinal previa.

