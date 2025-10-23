La Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) publicó la programación oficial de los jueces para la fecha 16 del Torneo Clausura 2025, una jornada que podría ser determinante para definir al próximo campeón de la Liga 1. Entre las designaciones más destacadas figura la de Kevin Ortega, árbitro FIFA, quien fue asignado para dirigir el compromiso entre ADT de Tarma y Universitario de Deportes, duelo que podría sellar el tricampeonato crema. La decisión generó expectativa y debate entre los hinchas, considerando la relevancia del partido y los antecedentes del juez en encuentros de alto nivel.

La fecha 16 arrancará este viernes 24 de octubre con el duelo entre Juan Pablo II y Comerciantes Unidos en Chongoyape. Será el punto de partida de una jornada intensa, donde cada equipo peleará por sus propios objetivos: unos buscando salvar la categoría, otros soñando con el título o con clasificar a torneos internacionales. En ese contexto, la labor arbitral será clave para mantener el orden en partidos que prometen emociones y polémicas.

Kevin Ortega, quien ya ha dirigido encuentros de Copa América, Libertadores y Eliminatorias, estará acompañado de Jesús Sánchez y Anderson Quispe como asistentes, mientras que David Huamán se encargará del VAR. Una terna experimentada para un partido que se jugará este domingo en el Estadio Unión de Tarma y que podría marcar un antes y un después en el Clausura.

Kevin Ortega viene de ser arbitro en la Copa América 2024 de Estados Unidos. (Foto: Getty I,mages)

Pero el encuentro entre ADT y Universitario no será el único atractivo del fin de semana. En Lima, Sporting Cristal recibirá a Los Chankas en el Estadio Alberto Gallardo, en un partido donde los ‘celestes’ necesitan ganar para no perderle pisada al líder. En ese compromiso, Augusto Menéndez será el árbitro principal, respaldado por un equipo técnico que también estará bajo la mirada de los hinchas.

La programación también incluye duelos de alta tensión en el interior del país. En Cusco, Bruno Pérez será el encargado de impartir justicia en el choque entre Cusco FC y Atlético Grau, mientras que en Arequipa, Víctor Cori dirigirá el encuentro entre Melgar y Sport Huancayo, dos equipos que aún mantienen opciones matemáticas de clasificar a torneos internacionales.

Por otro lado, en Ayacucho, Jonathan Zamora fue designado para el partido entre Ayacucho FC y Deportivo Garcilaso, mientras que en Sullana, Diego Haro estará a cargo del duelo entre Alianza Atlético y Cienciano. Ambos compromisos se jugarán el sábado y serán vitales en la pelea por la permanencia.

El domingo, además del duelo entre Sporting Cristal y la ‘U’, UTC recibirá a Alianza Universidad en Cajabamba con Christian Santos como árbitro principal. Este enfrentamiento podría definir las posiciones en la parte baja de la tabla, por lo que se espera un partido intenso en cada dividida.

