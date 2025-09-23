El Torneo Clausura 2025 vive su etapa más candente y la lucha por el título está más apretada que nunca. Universitario de Deportes, Cusco FC, Alianza Lima, Sporting Cristal y Deportivo Garcilaso se disputan cada punto con la presión al máximo, pues en cuestión de semanas se sabrá quién levanta el segundo trofeo del año. Con apenas seis puntos de diferencia entre el primero y el quinto, la tabla refleja la paridad de un campeonato donde ningún tropiezo pasa desapercibido. En esta recta final, los próximos cinco partidos de cada candidato podrían ser determinantes, ya que el calendario muestra choques directos, clásicos de alta tensión y visitas de alto riesgo que prometen emociones hasta el último minuto.

El primero a mirar con atención es Universitario, actual líder del Clausura. Los cremas tienen por delante un duelo clave en el Monumental frente a Cusco FC, partido que podría marcar el rumbo del campeonato. Después visitarán a Alianza Atlético en Trujillo, recibirán a Juan Pablo II, jugarán un clásico moderno contra Sporting Cristal en el Nacional y cerrarán ese bloque en Ate contra Ayacucho FC. De sacar una buena cantidad de puntos en este tramo, podrían encaminarse hacia el tricampeonato nacional.

Cusco FC, escolta inmediato, también afrontará un calendario exigente. Tras medirse con Universitario en Lima, tendrá que recibir a Garcilaso en el clásico cusqueño, visitar a Los Chankas, volver a casa ante Comerciantes Unidos y luego “visitar” a Cienciano. Cinco partidos con sabor a finales, donde no solo disputará puntos, sino orgullo e historia en los clásicos regionales.

Por su parte, Alianza Lima se juega la vida en esta parte del Clausura. El cuadro blanquiazul debe visitar a Cienciano en el Cusco, recibir a Atlético Grau en Matute, viajar a Huánuco para enfrentar a Alianza Universidad, jugar de local ante Sport Boys y finalmente visitar a Sport Huancayo. Tres salidas de altura en ese tramo ponen a prueba la resistencia de los íntimos, que ya no tienen margen de error si quieren meterse en la pelea.

Sporting Cristal también aparece en la pelea y tiene compromisos de alto voltaje. Su camino a partir de ahora comienza descansando en la fecha 11; sin embargo, luego recibe a Ayacucho FC en el Alberto Gallardo, luego continúa visitando a ADT en Tarma, enfrentando a Universitario en el Nacional, visitando a Garcilaso en el Cusco y recibiendo a Los Chankas. El cuadro rimense está obligado a ganar casi todo, pues cualquier tropiezo lo podría dejar fuera de la disputa.

En el caso de Deportivo Garcilaso, la ilusión sigue viva. Sus próximos cinco partidos lo medirán con UTC en casa, luego con Cusco FC en condición de “visita”, contra Alianza Atlético en el Cusco, visitando a Juan Pablo II y cerrando este bloque con un choque durísimo contra Sporting Cristal en el Inca Garcilaso. Para el cuadro celeste, cada partido es una final, más aún porque enfrentará a rivales directos en la lucha por el título y en su mayoría serán en la altura.

Lo que hace especial esta recta final es que los cinco equipos no solo dependen de sí mismos, sino también de lo que hagan sus rivales directos. Cada fecha deberán de echar un ojo también a lo que pasé en otros campos. Todos mentalizados en ganar y esperar resultados ajenos, algo que será parte de la estrategia hasta el cierre del campeonato.

Con varios choques directos entre candidatos programados, el Clausura promete una definición de infarto. Universitario parte con ventaja en la tabla, pero Cusco FC, Alianza Lima, Cristal y Garcilaso aún tienen la chance de dar el golpe. Los próximos cinco partidos serán decisivos para conocer quién festejará en diciembre.

