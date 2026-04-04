El ídolo de Universitario de Deportes, José Luis Carranza, se pronunció tras la tragedia ocurrida en el Estadio de Matute, donde un hincha de Alianza Lima perdió la vida en la previa del clásico que debía jugarse en el Monumental.

El exfutbolista crema utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje cargado de emoción, en el que dejó ver su preocupación por lo sucedido y su cercanía con quienes atraviesan este difícil momento.

“Hoy el corazón duele. Lo ocurrido en Matute durante el banderazo nos golpea a todos como hinchas y como personas. Mi solidaridad total con las familias afectadas y con cada uno de los que vivieron momentos de angustia y dolor”, publicó en su cuenta de Instagram.

El ‘Puma’ remarcó que lo ocurrido no solo afecta a una institución, sino a todo el fútbol peruano, golpeando a la afición en general sin distinción de colores.

En esa línea, también hizo un llamado a recuperar el verdadero sentido del deporte, donde la pasión no debe verse empañada por hechos de violencia.

“El fútbol es pasión, es identidad, pero nunca debe convertirse en violencia. Hoy más que nunca necesitamos respeto, unión y humanidad dentro y fuera de la cancha”.

Carranza insistió en la necesidad de generar un cambio de conciencia colectiva para evitar que este tipo de situaciones se repitan en el futuro.

Carranza y su emotivo mensaje tras la tragedia en Matute

“Que este momento nos haga reflexionar. No podemos seguir normalizando estos hechos. Abrazo fuerte a todos. Fuerza”.

De esta manera, el histórico referente de Universitario dejó un mensaje claro en medio del dolor: el fútbol debe unir, no dividir, y mucho menos convertirse en escenario de tragedias.

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