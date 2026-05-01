¿Qué canales transmiten Alianza Lima vs. CD Moquegua y a qué hora juegan?

Alianza Lima vs. CD Moquegua se enfrentan este sábado 2 de mayo desde las 8:00 p.m. en el estadio Alejandro Villanueva (Matute), por la jornada 12 del Torneo Apertura de la Liga 1. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa, según tu zona horaria y la modalidad que tengas para conectarte a la transmisión.

Tras la sorpresiva caída de Los Chankas la semana pasada, el equipo de Pablo Guede ha vuelto a lo más alto de la tabla por diferencia de goles. Alianza Lima llega con el envión anímico de haber ganado de visita en la fecha anterior y sabe que ganar en Matute es innegociable para enfilarse hacia el título del Apertura a falta de pocas jornadas.

La gran noticia es la vigencia de Paolo Guerrero. A sus 42 años, el capitán sigue siendo la referencia ofensiva titular y llega en gran estado físico para mañana. La mala noticia para Guede es la baja confirmada del argentino Federico Girotti, quien se recupera de una luxación en el hombro y no estará disponible para enfrentar a los moqueguanos.

Alianza se mantiene invicto en el Alejandro Villanueva en lo que va del torneo. La estrategia de Guede será imponer condiciones desde el primer minuto con una presión alta, buscando aprovechar el buen pie de sus volantes para alimentar a Guerrero. Se espera que el equipo mantenga la solidez defensiva que lo caracteriza, habiendo recibido pocos goles en casa.

El CD Moquegua, en su primera temporada en la élite, ha dejado de ser una sorpresa para ser una realidad. Vienen de vencer 2-1 a FC Cajamarca en la fecha 12, resultado que los mantiene en una posición expectante en la tabla. El equipo del sur ya sabe lo que es tumbarse a un grande en Lima, tras haber vencido a Sporting Cristal en el Gallardo hace unas semanas.

No todo es felicidad para la visita. Moquegua llega con una baja crítica: su volante Hairo Timaná fue expulsado en el último partido y no podrá ser de la partida en Matute. Esto obligará al técnico a recomponer el mediocampo, probablemente apostando por un esquema más conservador para contener las arremetidas blanquiazules.

Se espera que Moquegua plantee un bloque bajo muy compacto, apostando a la seguridad de su portero Carlos Grados y la velocidad en las contras. Saben que Alianza dejará espacios por la urgencia de consolidar el liderato, y el plan será “cocinar” el partido, buscando que la ansiedad del público juegue a su favor si el gol local no llega temprano.

Alianza Lima vs. CD Moquegua: horarios del partido

El partido entre Alianza Lima y CD Moquegua se disputará este sábado 02 de mayo en el Estadio Alejandro Villanueva - Matute. El encuentro comenzará a las 8:00 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, y siete horas más en España.

¿En qué canales ver el Alianza Lima vs. CD Moquegua?

Este encuentro entre Alianza Lima vs. CD Moquegua será televisado para todo el pueblo peruano por la señal exclusiva de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), disponible en cableoperadores como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y Best Cable, así como en su alternativa de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video, Zapping y Fanatiz.

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