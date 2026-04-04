Universitario de Deportes se quedó con el clásico tras imponerse por 1-0 ante Alianza Lima en el Estadio Monumental, en un partido intenso que se definió por detalles. El único tanto del encuentro lo marcó Pérez Guedes, suficiente para desatar la celebración crema en casa y darle un triunfo clave en el torneo.

Tras el pitazo final del árbitro Jordi Espinoza, todas las miradas se fueron hacia el técnico Javier Rabanal. El entrenador español no ocultó su emoción: celebró con efusividad, mostró el escudo a la hinchada y se fundió en abrazos con sus jugadores, reflejando un desahogo evidente luego de una semana cargada de presión.

Rabanal también compartió el momento con referentes del club, como el ‘Puma’ Carranza, además de integrantes del comando técnico y la jefa de prensa, Vanessa Bedoya. La escena fue una muestra clara de unión dentro del plantel merengue, que respondió en un partido determinante.

Incluso futbolistas como Caín Fara se sumaron a la celebración, en medio de un ambiente de euforia tras conseguir un triunfo en el clásico. La reacción del técnico dejó entrever todo lo que se jugaba en este compromiso, no solo en lo deportivo, sino también en lo anímico.

Durante los últimos días, se había especulado con una posible salida del estratega en caso de una derrota. Sin embargo, según pudo conocer Depor, esa versión no tenía sustento dentro del club, donde existe plena confianza en el proceso encabezado por Rabanal.

La dirigencia crema considera que el proyecto requiere tiempo y adaptación, por lo que nunca estuvo en discusión su continuidad. La victoria ante su clásico rival no hace más que reforzar esa postura y darle respaldo en un momento clave.

Con este resultado, Universitario sumó 18 puntos y quedó a solo dos de Alianza Lima, que se mantiene como líder tras nueve fechas, a la espera de lo que pueda hacer Los Chankas este lunes ante FC Cajamarca.

Finalmente, Universitario no solo suma tres puntos importantes, sino que también gana tranquilidad y fortalece su propuesta bajo el mando del técnico español, que ahora busca consolidar su idea en el campeonato.

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