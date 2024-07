Universitario de Deportes ha demostrado ser un equipo competitivo en lo que va de la temporada, dejando en claro que posee los ingredientes necesarios para volver a ser campeón nacional en el año de su centenario. Sin embargo, en el mundo del fútbol, siempre hay espacio para reforzar y mejorar. En esa línea, uno de los nombres que ha sonado con fuerza en los últimos días es el de Raúl Ruidíaz (33 años). Su posible regreso a tienda crema ha generado un mar de especulaciones y expectativas. Conocido por su capacidad goleadora, la ‘Pulga’ podría ser el refuerzo de lujo que la ‘U’ necesita para asegurar el título.

En medio de los rumores, Fabián Bustos, el entrenador argentino de Universitario de Deportes, ha sido cauto en sus declaraciones. En una reciente entrevista con el programa L1 Radio del canal L1MAX, Bustos se mostró contento con el plantel actual y evitó entrar en detalles sobre la posible llegada de Ruidíaz.

“Estoy muy contento con el plantel que tengo. Venimos de ser ganadores del Torneo Apertura, de un equipo que el año pasado salió campeón. La verdad que me gusta hablar de lo que tengo. No hablo de supuestos, para eso está la prensa. Siempre lo he dicho, tenemos un plantel competitivo , la directiva se está moviendo, trabajando y todo lo que sea oficial lo anunciará la institución”, dijo.

Al estratega argentino le volvieron a preguntar si le gustaría tener al delantero del Seattle Sounders en su plantel y respondió que, por ahora, en Universitario de Deportes se encuentran completos, por lo que no está pensando en la llegada de algún refuerzo.

“Me pones en un compromiso, porque tengo delanteros, tengo jugadores en ofensiva, vienen de ser campeones, hicimos las cosas muy bien, han peleado a su manera para conseguir la titularidad. La realidad es que estamos completos, estamos bien y ya se verá, pero no estamos pensando en si puede llegar uno o dos jugadores. Solamente estamos centrados en prepararnos para el inicio del Clausura que va a ser duro como ha sido el final de Apertura”, agregó.

Raúl Ruidíaz juega su séptima temporada con el Seattle Sounders. (Foto: AFP)

¿Y qué piensa Jean Ferrari sobre la llegada de Raúl Ruídiaz?





Hace unos días, el administrador de Universitario aseguró que, si bien Ruidíaz sumaría muchísimo por lo que significa como jugador, hoy está fuera de las posibilidades para cualquier club del balompié nacional. “Raúl sería fantástico, pero hoy me parece queda lejos de las posibilidades de venir al fútbol peruano en general”, acotó.

Finalmente, Ferrari apuntó hacia el futuro, donde Ruidíaz siempre tendrá las puertas abiertas de Universitario para cuando desee volver, pues es un jugador de la casa. “Que pueda hacer el esfuerzo (económico) como lo hizo ‘Oreja’ (Edison Flores), nada está descartado. La puerta para él siempre va a estar abierta, pero yo lo veo difícil, al menos para este año”.





¿Qué se le viene a Universitario?





Luego de ganar por penales (4-2) en su último amistoso con Cienciano, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana, cuando enfrente a la Universidad César Vallejo en lo que será su último duelo de preparación previo al reinicio del Torneo Clausura. Este compromiso está programado para el domingo 7 de julio desde las 3:30, se disputará en el Estadio Monumental y será transmitido en exclusiva para todo el Perú por la señal de GOLPERU.

Tres cerrar con todos sus encuentros de preparación, los dirigidos por Fabián Bustos debutarán en el Torneo Clausura 2023, cuando reciban a Carlos A. Mannucci en Lima. La última vez que ambos clubes se vieron las caras fue por el Apertura de este año, con goleada merengue por 4-0 en Trujillo, gracias a los tantos de Diego Dorregaray, Edison Flores, Andy Polo y Horacio Calcaterra.

Universitario de Deportes el vigente campeón nacional del fútbol peruano. (Foto: Getty Images)

Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR





SOBRE EL AUTOR Renato Cardenas C. Nació en Lima en 1992. Ejerció estudios de traducción y pedagogía, pero su amor por el fútbol hizo que se interesara por el periodismo deportivo. En 2013 entró al Diario Depor para cubrir el campo de las noticias internacionales y desde ese entonces ha ganado mucha experiencia en medios digitales.