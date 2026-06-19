El gerente deportivo de Universitario de Deportes, Antonio García Pye, se refirió a la próxima llegada de Gianluca Lapadula y aseguró que en el club existe mucho entusiasmo por contar con el delantero. Sin embargo, pidió esperar a que se completen los últimos pasos antes de oficializar cualquier movimiento.

“Las expectativas sobre la llegada de Gianluca Lapadula son las mejores. Todos sabemos lo que puede dar. Vamos a dejar que cumpla con sus objetivos. Son 18 meses de contrato desde el inicio. Para los que dicen que llega tarde, no llega tarde, llega temprano, porque el semestre empieza en junio o julio”, manifestó.

El directivo también explicó la política que mantiene Universitario durante los procesos de negociación con los refuerzos. Según indicó, la institución prefiere actuar con total reserva hasta tener los acuerdos completamente definidos.

“A mí me gusta ser muy discreto en ese tema porque hasta que no tengo una firma o un compromiso cerrado prefiero esperar. Cada vez que se filtra algo no es por hacernos los misteriosos, sino porque las negociaciones se complican. Empiezan a aparecer nuevas exigencias, no de los jugadores, sino de sus representantes o de los clubes a los que pertenecen. Por eso tratamos de manejar todo con cautela”, señaló.

Durante la entrevista, García Pye también respondió sobre la posibilidad de incorporar a Raúl Ruidíaz, un nombre que ha sido relacionado con Universitario en las últimas semanas.

El gerente crema reconoció el cariño y respeto que siente por el atacante, aunque aclaró que, por ahora, no existe ninguna negociación avanzada que permita hablar de un posible regreso al equipo.

“Tengo una gran admiración por Raúl como jugador y un enorme aprecio por él como persona. Sería lindo que pudiera estar con nosotros, pero eso no depende solo de dos voluntades, sino de varias. No puedo cerrar capítulos que ni siquiera están abiertos. Calma”, concluyó.

De esta manera, Universitario mantiene la cautela tanto con la inminente incorporación de Gianluca Lapadula como con cualquier otra posible contratación, mientras continúa planificando el segundo semestre de la temporada.

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