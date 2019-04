Ray Sandoval lesionó a Anghello Vera y ahora él le desea "pronta recuperación"

Hace dos años, Ray Sandoval estuvo al otro lado de la vereda. El atacante de Monarcas – en su intento de recuperar el balón – le entró con fuerza ciega a Anghello Vera y, consecuentemente, lo alejó de las canchas por un año. Y claro, a Anghello – que militaba en Sport Rosario – le costó más de la cuenta perdonar al entonces futbolista de Sporting Cristal.

Mucha agua pasó debajo del puente y, ahora, Anghello Vera se solidariza con la rotura de ligamentos de la rodilla derecha que sufrió Ray Sandoval en México.

“Yo me solidarizo con Ray Sandoval, eso no se lo deseo a nadie. Al principio, estuve resentido con él. Pero ya todo se resolvió, porque conversamos. Ahora me causa mucho malestar todo lo que está pasando. Espero que lo operen bien y que pueda tener una buena recuperación. Ojalá que él tenga la cabeza fuerte, como yo la tuve, para salir de estos duros momentos”, le dijo a Depor, Anghello Vera.

Anghello Vera y la declaración después de sufrir lesión. (Video: América TV)

Actualmente, Anghello Vera se encuentra sin equipo, luego de la crisis que sufrió Sport Rosario el año pasado. El futbolista se encuentra en la capital peruana, esperando un poco de suerte para seguir alimentando su carrera profesional.

“[Sobre jugar en Segunda División] Mucho manejo hay. No quieren pagar y se aprovechan del momento”, concluyó el futbolista, que espera tener contacto con Ray Sandoval para seguir deseándole pronta recuperación.

La declaración de los hinchas de Sporting Cristal tras caer goleados ante Olimpia. (Video: Depor)

► La fuerte crítica de Julio César Uribe a Claudio Vivas: “En el Perú no somos estúpidos” [VIDEO]

► ¡Oficial! El precio de las entradas para ver el clásico en Matute entre Alianza y Universitario

► Sporting Cristal vs. Olimpia: celestes pierden 3-0 y los memes no tuvieron piedad [FOTOS]

► Sporting Cristal: hinchas abandonaron el Nacional tras el tercero de Olimpia

► Tres frases insólitas de Vivas tras goleada que sufrió Cristal