Renzo Garcés se ha convertido en uno de los referentes de Alianza Lima por su buen nivel, que además lo ayudó a ser convocado y pieza habitual en la Selección Peruana. Por ello, no fue sorpresa que esté incluido en la primera convocatoria de Mano Menezes como DT de la Bicolor. Sin embargo, una lesión lo sacó de la lista del entrenador brasileño. De todos modos, el ‘Charapa’ estuvo visitando a los seleccionados antes del viaje a Europa para los amistosos ante Senegal y Honduras.

Ahí, el defensa aliancista tuvo un primer contacto con Mano Menezes, quien lo tiene en su consideración para próximos compromisos. De hecho, si mantiene este buen nivel en el Torneo Apertura y sigue asentado en la defensa de Alianza Lima, la duda del brasileño no pasará por tenerlo de titular en la Selección Peruana, sino en quién será su acompañante en la zaga central.

“Triste porque siempre quiero jugar con mi selección, pero ahora a recuperarme de la mejor manera. Hablé con mis compañeros, mucha ilusión, nuevo comando técnico y la ilusión de vivir este proceso y cuando empiecen las Eliminatorias dar lo mejor. Recién conozco al ‘profe’, pude hablar con él, hay mucho potencial y muchos jugadores que veo y tienen talento para poder explotar ya”, señaló Garcés.

Por otro lado, también habló de su lesión y lo que le espera a Alianza Lima luego del receso por fecha FIFA: visitar a Universitario de Deportes en el Monumental para defender la punta del campeonato. De hecho, el ‘Charapa’ espera llegar al 100% y ser de la partida en un duelo trascendental para los blanquiazules.

“Por la gracia de Dios me está tocando anotar goles (en el Apertura). Espero poder estar en el clásico, estoy enfocado, la lesión al pubis es complicada, pero confío en poder llegar”, señaló el exUniversidad San Martín. De recuperarse, Garcés reemplazará a Gianfranco Chávez y haría dupla con el uruguayo Mateo Antoni. Ojo, si los blanquiazules ganan el clásico, prácticamente dejarán a Universitario fuera de la pelea por el título.

Renzo Garcés ha firmado un buen arranque de Apertura con Alianza Lima. (Jesús Saucedo /@photo.gec)

¿Cuándo jugarán Alianza Lima y Universitario en el Torneo Apertura?

Universitario y Alianza Lima se enfrentarán en una nueva edición del clásico del fútbol peruano por la fecha 9 del Torneo Apertura 2026. Este compromiso se jugará en el Estadio Monumental solo con hinchada local. El cuadro crema ya puso a la venta las entradas, con las populares (norte y sur) ya agotadas.

El partido ha sido programado para el sábado 4 de abril desde las 8:00 p.m. (hora peruana), mientras que en otros países como Argentina, Uruguay y Paraguay iniciará a las 10:00 p.m. La transmisión estará a cargo de L1 MAX, canal que cuenta con los derechos del torneo local.

En lo deportivo, Universitario llega tras un empate sin goles (0-0) ante Comerciantes Unidos en Cutervo, mientras que Alianza Lima arriba con mejor presente luego de vencer 2-0 a Juan Pablo II y mantenerse como líder del Torneo Apertura, con mismo puntaje que Los Chankas pero mejor diferencia de gol.

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