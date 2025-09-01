Cuando los problemas del partido de Universitario vs. Alianza Lima parecían haber terminado, se hizo público el informe arbitral de Jordi Espinoza, juez de la contienda. En este escrito resaltaron dos situaciones claves. La primera fueron los insultos de Rodrigo Ureña, jugador de los cremas, en su marcha a los camerinos. Sumado a ello, otro de los implicados fue Renzo Garcés, quien también tuvo palabras subidas de tono, reclamando una posible influencia en el desarrollo del partido. Sin embargo, el defensa blanquiazul fue el primer en defenderse y lo hizo a través de redes sociales.

“El Señor aborrece a los de labios mentirosos, pero se complace en los que actúan con lealtad. Proverbios 12:22″, publicó Garcés en su cuenta de Instagram. Esta cita estuvo acompañada de la foto de Renzo con la camiseta de la Selección Peruana y también, en la parte inferior, dijo que “la verdad siempre será mejor que la mentira”.

Renzo Garcés dejó mensaje, tras acusaciones de insultos. (Captura: Instagram)

Estas palabras llegaron en medio de las acusaciones de Jordi Espinoza en el informe arbitral del clásico, en el marco de la fecha 7 del Torneo Clausura en la Liga 1. Si bien el resultado quedó 0-0, el defensa salió expulsado en los últimos minutos por una dura falta cerca de su área.

La tarjeta roja fue determinada con una extensa revisión del VAR que determinó tiro libre a favor de los cremas que, posteriormente terminaría sin peligro. Previo a su ejecución, Garcés vio la roja y se retiro del campo de juego. Sin embargo, cuando estaba cerca de su salida, el árbitro menciona que lo insultó.

“El señor Renzo Garcés, número 6 del club de Alianza Lima, luego de ser expulsado me insultó diciendo ‘eres un vendido de m***, localista de m***, para luego retirarse del terreno de juego”, indicó Espinoza en el escrito que ya fue elevado hacia las autoridades para poder tomar acciones.

Por lo pronto, Renzo Garcés se encuentra en Uruguay con la Selección Peruana y apunta a ser uno de los titulares para el partido de las Eliminatorias al Mundial 2026. El próximo duelo de Alianza Lima será el 13 de setiembre ante Deportivo Garcilaso, teniendo el estadio Alejandro Villanueva como escenario.

Renzo Garcés no fue el único

En este escrito también se habló sobre Rodrigo Ureña quien, a pesar de no formar parte de la lista de convocados, se encontraba cerca del terreno de juego. Al momento de retirarse, el chileno también tuvo fuertes calificativos con el juez encargado.

“El señor Rodrigo Ureña jugador del Club Universitario, no estaba en lista de jugadores; pero estuvo en las inmediaciones del terreno de juego. En el minuto 90+5 insultó al primer asistente desde el túnel de los camerinos diciendo: ‘eres un cagón, hijo de puta’; para luego entrar al camerino”, señalaron.

Rodrigo Ureña sería sancionado por insultar a árbitro (Foto: @Universitario)

