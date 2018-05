A sus 30 años, Milton, hijo de Ricardo Gareca , no vive precisamente una encrucijada, pero sí analiza su futuro con pinzas. No se desespera. Por un lado, siente que en un futuro cercano llegará la oportunidad de convertirse en técnico de un club de primera división (dirige actualmente en las divisiones menores de Vélez). Y, por otro, prioriza su educación en la reconocida escuela del fútbol, Argentina.

“Hoy, por hoy, no me estoy proyectando a futuro. Ni me vuelvo loco por las cosas que puedan pasar. Es algo de lo que hablé con mi papá, en algún momento. Hoy por hoy, estoy cómodo en Vélez. Tengo mi nombre acá, y me respetan por eso. Me dan mi lugar. No me desespero por eso. No descarto nada. Pero me encantaría trabajar en Perú ”, respondió Milton Gareca a RPP Noticias .

Por otro lado, el hijo de Ricardo Gareca le puso paños fríos a la tema Paolo Guerrero y aseguró que el grupo que formó el ‘Tigre’ suplirá la ausencia del ‘9’.

“Yo creo que no va a cambiar el estilo de juego. Prueba de eso fueron los dos amistosos. Eso es a lo que se apunta, a pesar de la ausencia de la talla de un jugador como Paolo. Uno vive trabajando en que puede suceder algo malo. Son cosas que suceden en el fútbol. Ha sido una desagracia total, lo de Guerrero . Pero hay que dejarlo de lado, por el bien del grupo y de la FPF”, agregó Milton Gareca.

Por otro lado, el también estratega argentino reveló que su familia viajará a Rusia para acompañar a Ricardo Gareca a lo largo del Mundial Rusia 2018.

