Luego de la derrota por 2-1 a manos de Melgar, Universitario de Deportes quedó estancado en la cuarta casilla de la tabla de posiciones del Torneo Apertura con 18 puntos, a ocho de distancia de Alianza Lima y Los Chankas, ambos líderes con 26 unidades. Con siete partidos por delante y un cambio de entrenador de por medio –Javier Rabanal no seguirá al mando del equipo–, en tienda crema ya empezaron a ver el Clausura como el único camino para meterse en la pelea por el título de la Liga 1 2026, y por ende mantener las esperanzas del tetracampeonato.

En su última conferencia de prensa, Rabanal aseguró que nada está perdido y que tiene plena confianza de revertir esta situación, tomando como referencia algo que ocurrió hace tres años, cuando Universitario despidió a Carlos Compagnucci y llegó Jorge Fossati para tomar la posta: no pudo ganar el Torneo Apertura, pero sí remontaron en la segunda parte de la temporada y terminaron levantando el título nacional a fin de año, venciendo a Alianza Lima en la definición.

Si tomamos en cuenta lo dicho por Rabanal, la ‘U’, a la fecha 11 del Torneo Apertura 2023, se ubicaba tercero con 19 puntos, también a ocho de distancia del líder, Alianza Lima (27). Finalmente, los íntimos se llevaron dicho certamen con 34 puntos y los cremas apenas pudieron reducir la distancia a seis; no obstante, ese fue el comienzo del repunte con Fossati como DT, algo que terminó desencadenando la vuelta olímpica en Matute.

En Universitario le bajaron el debo a Javier Rabanal. (Foto: Universitario)

¿Y en el Torneo Apertura 2024? En la jornada 11 de aquel certamen, Universitario estaba segundo con 27 puntos, solo a uno de distancia del líder Sporting Cristal. En aquel entonces ya no estaba Fossati en el banquillo –se había marchado a la Selección Peruana–, por lo que Fabián Bustos tomó el fierro caliente con un desenlace espectacular: ganaron el Apertura con 40 puntos –los mismos que ‘SC’, pero con mejor diferencia de goles– y levantaron el título en el año del centenario del club.

Lo del Torneo Apertura 2025 fue extraño, ya que Fabián Bustos dirigió a Universitario hasta la fecha 8, pero terminó renunciando para irse a Olimpia de Paraguay. En su lugar, Jorge Fossati volvió tras su paso por la Selección Peruana y mantuvo lo que ya le había dado resultados. Así pues, a la fecha 11 los cremas eran líderes con 26 puntos, para cerrar llevándose el certamen con 39 unidades, dos más que Alianza Lima que se quedó en 37.

Universitario se llevó el Torneo Apertura 2024. (Fotos: Jesús Saucedo / GEC)

Con estos antecedentes, ¿Universitario tiene argumentos para soñar con remontar este mal momento? Los números dicen que sí, pero hay que tener en cuenta varios puntos: quien llegue por Javier Rabanal tendrá que recuperar la mejor versión de un equipo que está golpeado; los jugadores, especialmente los de la columna vertebral, tendrán que levantar el nivel; y finalmente, el plantel deberá responder a la exigencia de disputar dos torneos en simultáneo, con lo que supone tener participación internacional en la Copa Libertadores.

No hay que dejar de lado el buen momento de equipos como Alianza Lima, Los Chankas y Cienciano, que ahora son más candidatos que Universitario para estar en la pelea por el título nacional. Veremos si alguno de estos clubes se cae con el correr de los meses, o sostienen este nivel y ponen el panorama más difícil para los merengues.

Universitario es el vigente tricampeón del fútbol peruano. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su última derrota por 2-1 ante Melgar, Universitario volverá a tener actividad a mitad de semana cuando reciba a Deportivo Garcilaso, en el compromiso correspondiente a la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el miércoles 22 de abril desde las 8:30 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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