En medio de un breve descanso del torneo peruano por la Fecha FIFA de marzo, muchos equipos buscan mover algunas piezas para reorganizar su equipo y poder retornar con un mejor rendimiento, evaluando lo mostrado en estas primeras ocho fechas que se han disputado. Pero así como algunas decisiones parten de los mismos clubes, hay casos en los que también parten de la autocrítica del mismo protagonista, tal ha sido el caso de Roberto Mosquera, quien presentó su carta de renuncia a la dirigencia de Sport Huancayo.

Este 2026, la esperanza se posó en la ‘Incontrastable’ luego de que se supiera que su equipo se encontraría al mando de un entrenador con mucha experiencia en el fútbol peruano y en localidades de altura, pues su paso en Bolivia le daba las condiciones para poder adaptarse a este factor que luego influye en el juego.

Pero toda esa ilusión terminó aplacándose rápidamente tras una seguidilla de malos resultados que no dejó contentos, ni a la dirigencia del ‘Rojo Matador’ ni al propio Mosquera, que terminó presentando su carta de renuncia el ultimo domingo 22 de marzo, tras conseguir una nueva derrota frente a Sport Boys.

Sport Huancayo cayó por 3-0 frente a Sport Boys. (Foto: Liga 1)

Y es que en las ocho fechas disputadas de la Liga 1 2026, el cuadro huancaíno, apenas pudo conseguir dos triunfos, un empate y cinco derrotas, que lo han sentenciado a colocarse en la parte baja de la tabla, corriendo el riesgo de permanecer cerca a los puestos de descenso en la tabla acumulada.

Si bien, aún es el comienzo, y una de las victorias fue ante un equipo importante como lo es Sporting Cristal, la insatisfacción con el equipo ha sido uno de los puntos claves para que ‘Mous’ decida simplemente hacerse a un lado, para que en Huancayo puedan tomar la decisión de comenzar de nuevo y pelear por puestos más altos.

“Quedo muy agradecido, en primer término, con el presidente y la directiva de Sport Huancayo por la nueva oportunidad otorgada y, en consideración y valoración a los mencionados y a la institución, he decidido dar un paso al costado para que nuevos aires orienten al equipo”, se lee en su comunicado difundido en redes sociales.

El estratega peruano presentó su carta de renuncia al conjunto huancaíno. (Foto: Difusión X)

Agradeciendo a la institución, y a los dirigentes, sus últimas palabras fueron: “De igual manera, expreso mi agradecimiento a los administrativos y demás personal del club, así como a la hinchada, deseándole a la institución, que aprecio, el mayor de los éxitos”, concluyó poniéndole fin a dicha historia que duro poco más de dos meses.

Por su parte, el propio Sport Huancayo, hora después de hacerse público dicho comunicado, también dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, donde no le quedó más que agradecer por el tiempo que se mantuvo en el cargo y deseándole los mejores éxitos al estratega peruano que ahora buscará otra aventura en el país.

¿Habra chances de volver al Rímac?

La noticia de la renuncia de Roberto Mosquera, no fue ajena a los miles de hinchas de Sporting Cristal que recordaron su excelente paso que tuvo con el buzo ‘celeste’, por lo que, a través de las redes sociales, no dudaron en pedir el regreso del entrenador peruano. Pero ¿cuántas posibilidades existen para que eso pase?

El descontento por el trabajo que viene realizando Paulo Autuori en el equipo, es más que generalizado. Pero aún así, no ha sido suficiente para que, desde la dirigencia, den por finalizado el vínculo con el brasileño. De hecho, hace apenas algunos días atrás, se habló también de una renuncia del DT, pero que no terminó siendo más que un rumor.

Además, el propio Roberto Mosquera cuando ha sido consultado sobre esta posibilidad, ha demostrado su caballerosidad diciendo que no podría hablar sobre un posible regreso pues respeta la trayectoria de un entrenador como Autuori, por lo que descartaría volver mientras no se regularice dicha situación entre el club y el entrenador.

Roberto Mosquera fue campeón nacional como entrenador de Sporting Cristal en los años 2012 y 2020.

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