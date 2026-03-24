Este sábado 28 de marzo en el Stade de France, la Selección Peruana iniciará un nuevo camino con Mano Menezes en el banquillo, teniendo en frente a una de las mejores selecciones del mundo en la actualidad: Senegal. Los ‘Leones del Teranga’, ubicados en el puesto 12 del último ranking FIFA, ya palpitan este compromiso amistoso en París, en donde esperan reencontrarse con su hinchada para festejar la obtención de la última Copa Africana de Naciones.

Eso sí, como se sabe, pese a que en la interna del plantel senegalés siguen sintiéndose campeones de su continente, lo cierto es que la Confederación Africana de Fútbol decidió quitarles dicho galardón, en medio de una polémica decisión motivada por un reclamo presentado por Marruecos, para lo cual ya acudieron al TAS. Pape Gueye, una de las figuras del equipo y autor del gol que les dio el título frente a los marroquíes, fue uno de los primeros en manifestarse previo al duelo con Perú.

“Tienen que venir en gran número, vamos a celebrar este título (Copa Africana), porque hace tiempo que no veíamos a nuestros aficionados. Sé que también hay mucha comunidad senegalesa aquí en París”, señaló en diálogo con los medios de comunicación, dejando en claro que aprovecharán este amistoso para festejar el título que consiguieron en el campo el pasado 18 de enero.

Pape Gueye es una pieza clave en la volante de Senegal. (Foto: Getty Images)

En esa misma línea, el mediocampista del Villarreal no solo espera que un gran número de senegaleses que radican en Francia se den cita en el recinto parisino, sino también que el festejo sea completo y lo hagan con una victoria sobre la Selección Peruana. “Los esperamos, va a ser una gran fiesta, si Dios quiere, y con una buena victoria”, aseveró.

Senegal es una de las mejores selecciones del mundo y su crecimiento en estos últimos años ha sido notable, por lo que hay un país detrás esperando que puedan tener una gran Copa del Mundo en Norteamérica. Recordemos que los ‘Leones del Teranga’ están ubicados en el Grupo I junto a Noriega y Estados Unidos, mientras que el último integrante saldrá del repechaje intercontinental entre Bolivia, Surinam e Irak.

Por el lado de la Selección Peruana, el plantel ya está cerca de llegar a la capital francesa, donde concentrará a la espera de los futbolistas convocados que militan en el extranjero. Todavía no hay luces de la posible alineación que parará Mano Menezes frente a Senegal, pero esto se aclarará conforme se vayan dando los primeros entrenamientos. Eso sí, tal como lo aclaró en su última conferencia de prensa, se espera que el sistema que use sea un 4-3-3.

Mano Menezes debutará como DT de la Selección Peruana frente a Senegal. (Foto: ITEA Sports)

¿Cuándo serán los próximos amistosos de la Selección Peruana?

La Selección Peruana afrontará dos amistosos internacionales durante el mes de marzo, correspondientes a las fechas establecidas por la FIFA. El primero de ellos será el sábado 28 frente a Senegal, a disputarse en el Stade de France (Francia) desde las 11:00 a.m. El segundo de ellos será contra Honduras, el martes 31 desde la 1:00 p.m. en el Estadio Municipal de Butarque (España).

¿En qué canales ver los amistosos de Perú contra Senegal y Honduras?

Los amistosos de la Selección Peruana, correspondiente a la fecha FIFA de marzo, serán televisados por la señal cerrada de Movistar Deportes, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV y su servicio de streaming en Movistar TV App. Asimismo, América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9) transmitirán estos encuentros por señal abierta.

Los convocados de Perú:

Porteros: Diego Enríquez (Sporting Cristal), Diego Romero (Universitario) y Pedro Gallese (Deportivo Cali).

Diego Enríquez (Sporting Cristal), Diego Romero (Universitario) y Pedro Gallese (Deportivo Cali). Defensores: Alfonso Barco (HNK Rijeka), César Inga (Universitario), Fabio Gruber (FC Núremberg), Marco Huamán (Alianza Lima), Marco López (Copenhagen), Matías Zegarra (Melgar), Miguel Araujo (Sporting Cristal) y Oliver Sonne (Sparta Praga).

Alfonso Barco (HNK Rijeka), César Inga (Universitario), Fabio Gruber (FC Núremberg), Marco Huamán (Alianza Lima), Marco López (Copenhagen), Matías Zegarra (Melgar), Miguel Araujo (Sporting Cristal) y Oliver Sonne (Sparta Praga). Mediocampistas: Adrián Quiroz (Los Chankas), André Carrillo (Corinthians), Erick Noriega (Gremio), Jairo Concha (Universitario), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Castillo (Universitario), Jesús Pretell (LDU de Quito) y Yoshimar Yotún (Sporting Cristal).

Adrián Quiroz (Los Chankas), André Carrillo (Corinthians), Erick Noriega (Gremio), Jairo Concha (Universitario), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Castillo (Universitario), Jesús Pretell (LDU de Quito) y Yoshimar Yotún (Sporting Cristal). Delanteros: Adrián Ugarriza (Hapoel Ironi Kiryat Shmona), Alex Valera (Universitario), Joao Grimaldo (Sparta Praga), Juan Pablo Goicochea (Defensor Sporting) y Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps).

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