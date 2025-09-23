La Liga 1 mantiene su curso y, a la mitad del Torneo Clausura 2025, se pudo conocer que se redujeron las deudas en algunos clubes. Roberto Silva, presidente de la Agremiación de Futbolistas (SAFAP), aclaró este panorama y dejó claro que no ha recibido denuncias o quejas en los últimos meses; sin embargo, aún existen situaciones que se manejan de manera interna. Por otro lado, el ex futbolista detalló que la entidad también se encuentra trabajando con la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para la reestructuración de algunos sectores.

“No ha variado mucho, en algunos casos hay un poco de atraso pero no tenemos grandes reclamos de los jugadores. Hay un par de clubes de Liga 1 y unos otros en Liga 2 que han venido un poco atrasados pero los jugadores han ido manejando el asunto con el club, entonces no hemos registrado reclamos de ese tipo”, contó en entrevista con Radio Ovación.

En ese sentido, Silva también se refirió a la elección de Jean Ferrari como director general de fútbol en la FPF, de cara al periodo de clasificación al Mundial 2030. Desde su entidad, buscarán obtener un desarrollo común con el ex administrador de Universitario de Deportes.

“Ahora estamos trabajando de cara al próximo año, ver los planes ahora con la llegada de Jean Ferrari a la Federación, ver su hoja de ruta y cómo nosotros podemos apoyar para que eso se dé”, apuntó.

Roberto Silva es el actual presidente de la SAFAP. (Foto: Facebook)

Por otro lado, también habló sobre la presencia de los representantes de la Agremiación de Futbolistas en el directorio de la FPF, con el afán de colaborar en la toma de decisiones y preservar los beneficios para sus representados.

“Uno va a representar intereses de futbolistas y da opinión en beneficio a los deportistas de todos los ámbitos. Si habrá que oponerse, lo harán. Después, no hay por qué no apoyar cosas que son parte de un sistema y tienen que hacer que este funciona. La idea es estar para transmitir la voz de nuestros representados en el directorio”, cerró.

¿Cómo surgieron los problemas de pago en Liga 1?

Hace algunos meses, desde la SAFAP revelaron la demora en el pago por los derechos de televisión a distintos clubes. Jhonny Baldovino, asesor legal de la entidad, contó que se generó un desorden presupuestal, producto del contrato con la empresa 1190 Sports y algunos términos no especificados de manera correcta.

“En la Liga 1 ha habido problemas de atraso en los pagos debido a los derechos de televisión. Los clubes que participaron en torneos internacionales se han visto menos afectados, ya que han podido cubrir parte de sus obligaciones”, explicó en diálogo con Radio Ovación.

Además, agregó: “Los retrasos son recurrentes y la FPF no realiza un control riguroso de las planillas. En este momento, recién se está revisando el mes de abril, pues la FPF entiende que los atrasos en el pago por derechos televisivos perjudican a los clubes y esta es su forma de darles aire financiero”.

