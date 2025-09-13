Rodrigo Ureña rompió su silencio luego que la Comisión de Apelación de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) ratificó su sanción de seis fechas por los incidentes en el clásico entre Universitario y Alianza Lima. El chileno se perderá duelos importantes para los cremas en el Torneo Clausura y dejó en claro su molestia pues considera injusta su suspensión. De hecho, aseguró que no sabía que no podía estar en el área del vestuario al no encontrarse en la lista de jugadores convocados y habló, incluso, de cuestiones racistas en su contra.

“El día del partido, yo me encontraba lesionado, sin embargo podía acompañar a mis compañeros y dar mi apoyo desde el lugar que en ese momento me correspondía. Ingresé al vestuario previo al partido, como lo hice siempre que estuve lesionado, luego subí a un palco donde vi gran parte del partido y bajé nuevamente en la parte final. Jamás se me mencionó que no podría estar ahí, ya que, la limitación inicialmente conocida es únicamente cuando uno se encuentra expulsado, y yo solo estaba lesionado. Cabe destacar que siempre se ha permitido bajar incluso a buscar café dentro del camerino, tanto para colaboradores como para jugadores fuera de lista mientras se juega el partido”, indica el comunicado de Rodrigo Ureña vía Instagram.

“Como segundo punto importante, se me imputa que insulté de manera directa a uno de los árbitros del partido, cuando simplemente pasé caminando y ahí mismo también se encontraban colaboradores del club. En ese momento del partido ocurre una situación dentro de la cancha que genera una ola de reclamos (...) cosa que es bastante normal en un deporte como el fútbol, en ese momento alguien “aparentemente” menciona que fui yo quien insulta, sin embargo, los reclamos eran de todas partes sin existir pruebas directas que fui yo quien propició dichos”, dice otra parte del comunicado.

“Me encuentro en una situación muy extraña, me pregunto si frente a esta situación existe algún tipo de persecución personal, debido a que son constantes los fallos en mi contra. Asimismo, he sido objeto de diversos comentarios racistas respecto a mi nacionalidad de distintos participantes del fútbol, en distintos partidos siendo estos escuchados por muchas personas, jamás fueron expuestos en un informe arbitral y tampoco fueron reclamados desde mi parte, debido a que lo entendía como parte del fútbol”, concluyó en su comunicado.

Rodrigo Ureña se perderá los próximos seis partidos con Universitario. (Foto: AFP)

Debido a la ratificación de la sanción a Rodrigo Ureña en Universitario de Deportes, el chileno se perderá los partidos ante Melgar, UTC, Cusco FC, Alianza Atlético, Juan Pablo II y Sporting Cristal. Recién podría reaparecer en la fecha 15 ante Ayacucho FC en el Monumental.

En ese sentido, Jorge Fossati deberá echar mano de Jesús Castillo y Jorge Murrugarra, quienes son las dos alternativas que tiene en su plantel para reemplazar al chileno, que sin duda será una baja importante en el objetivo del cuadro crema de seguir arriba en la tabla y pelear el título del Torneo Clausura.

Jesús Castillo asoma como el reemplazante de Rodrigo Ureña en la volante crema. (Foto: Universitario)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego del parón por la fecha FIFA de Eliminatorias, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Melgar, en el compromiso correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 14 de septiembre desde las 3:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental de la UNSA.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

