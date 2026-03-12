La SAFAP se pronunció sobre la organización del campeonato de la Liga 2 y expresó su preocupación por el desarrollo del torneo. A través de un comunicado, la agremiación señaló que varias de las condiciones acordadas previamente para mejorar el campeonato no se habrían respetado.

El gremio de futbolistas indicó que el torneo se inició sin que se cumplieran compromisos importantes relacionados con las condiciones laborales de los jugadores. Según la organización, estos acuerdos eran fundamentales para garantizar un campeonato más competitivo y justo para los futbolistas de la segunda división.

En el documento, la SAFAP cuestionó que el torneo no se esté desarrollando bajo los lineamientos que habían sido planteados anteriormente entre las partes involucradas. El gremio considera que estas decisiones afectan directamente la estabilidad laboral de los jugadores que participan en el campeonato.

Además, señalaron que la Liga 2 debió iniciar mucho antes y con una duración mínima de nueve meses, tal como se había propuesto en los acuerdos previos. La agremiación sostiene que un torneo más corto perjudica el desarrollo profesional de los futbolistas y limita sus oportunidades de competencia.

Desde la SAFAP también se hizo un llamado a las autoridades del fútbol peruano para que se respeten los compromisos establecidos. Para el gremio, el cumplimiento de estos acuerdos es clave para fortalecer la estructura del fútbol profesional en el país.

La organización recordó que los futbolistas necesitan competir de manera constante durante la temporada para mantener su nivel profesional. Un calendario reducido, según indicaron, afecta no solo el rendimiento deportivo sino también el sustento económico de muchos jugadores.

Finalmente, la agremiación insistió en que el fútbol peruano necesita reglas claras y una planificación adecuada. En ese sentido, pidió a las autoridades responsables tomar decisiones que favorezcan el crecimiento del campeonato y el respeto por los derechos de los jugadores.

De esta manera, la SAFAP volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre la organización del torneo de ascenso. El gremio espera que se puedan corregir estos aspectos para mejorar las condiciones en las que se desarrolla la Liga 2 en el país.

