El fútbol es un deporte que despierta pasiones y genera alegrías; sin embargo, los protagonistas muchas veces están expuestos a lesiones o situaciones inesperadas. Hace exactamente un mes, el deporte rey se enlutaba por la muerte del uruguayo Juan Izquierdo. Su club, Nacional de Montevideo, dio contención afectiva y psicológica a los familiares. Además, por voluntad propia, acordó entregar ocho años de sueldo a los parientes del exjugador. A raíz de este caso, Depor conversó con Jhonny Baldovino y Roberto Silva, integrantes de la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP), para conocer detalles acerca del seguro que deben tener los jugadores de la Liga 1. Es importante mencionar que el Seguro Vida Ley es obligatorio para todas las empresas a nivel nacional.

¿Qué es el Seguro Vida Ley?

Es el seguro de vida que tiene como beneficio los trabajadores del sector privado, independientemente del régimen laboral y modalidad contractual al que se sujeten, desde el primer día que empiecen a trabajar. Creado por el Decreto Legislativo N° 688, el Seguro Vida Ley permite que los colaboradores puedan estar cubiertos ante una muerte natural, accidental o quede inválido. El seguro ofrece beneficios y protege al trabajador. En caso de fallecimiento, los beneficiarios son el cónyuge o conviviente y los descendientes. Si no existieran estas personas, los beneficiarios serían los padres o los hermanos menores de 18 años de edad.

¿Los jugadores de la Liga 1 tienen este seguro?

Roberto Silva y Jhonny Baldovino, presidente y asesor legal de SAFAP, respectivamente, se refirieron al contrato que deben tener los futbolistas con los clubes peruanos. “De acuerdo a la norma laboral vigente, todos los futbolistas con contrato deben tener el Seguro Vida Ley. En caso de fallecimiento, hay una compensación económica hacia la familia. Eso es obligatorio de acuerdo a ley. La pregunta es si es que Licencias (Federación Peruana de Fútbol) está supervisando que todos los clubes lo hayan cumplido este año, tengo mis dudas”, comentó Jhonny.

Silva respaldó estas palabras y agregó detalles sobre los beneficios que da el Seguro Vida Ley. “Los clubes deberían estar haciendo ese pago del Seguro Vida Ley. Licencias debería fiscalizar las responsabilidades de pago. En el seguro se aplica lo que dictamina: 16 sueldos en caso de muerte natural y 32 sueldos en caso de muerte accidental o invalidez permanente. Ahora, si la Federación Peruana de Fútbol dice que no se encarga de fiscalizar, me parece incorrecto. Este seguro es obligatorio para todos desde el día uno. Es norma nacional. No se puede discutir”, sostuvo.

Baldovino mencionó algo importante respecto a los contratos de los futbolistas y recordó el caso de Juan Pablo Vergara, futbolista peruano que falleció en 2019 cuando pertenecía a Deportivo Binacional. “Habría que preguntarle a Licencias si ha revisado que todos los clubes hayan cumplido con la obligación legal de contratar el Seguro Vida Ley. Acuérdate lo que pasó con Juan Vergara. La protección que tienen los futbolistas son, los que aportan a la AFP en caso de fallecimiento, de acuerdo a sus aportes. AFP cubre a los deudos con una pensión vitalicia de acuerdo a lo que establezca en ese momento la normal. Usualmente es el 70 % de la remuneración que figuraba en el contrato. El problema que hubo con Juan fue que el club le puso remuneración de 1,000 dólares y por otros conceptos 9,000 dólares. Al final, la AFP pagó sobre los 1,000 dólares; entonces los futbolistas no entienden y para que no les descuenten mucho, cometen el error de poner “otros conceptos” en sus contratos, pero nadie tiene la vida comprada”, apuntó.

¿Qué pasa si el club no paga la AFP?

Jhonny Baldovino reveló que existen casos de instituciones que no cumplieron con los aportes a la AFP y eso generó problemas a los jugadores. “A veces nos encontramos con que el club no ha cumplido con pagar la AFP; entonces cuando pasa algo, la AFP dice ‘no’. Hubo un caso de un jugador de Municipal que no se podía operar porque Municipal no había cumplido con pagar los dos últimos meses del seguro médico. Municipal estaba con seguro, pero por sus problemas económicos dejó de pagar. El chico se rompió los ligamentos y a la hora de operar le dijeron que no y tenía que asumir el costo. Nosotros todos los años solicitamos que los clubes demuestren que han pagado la AFP y seguros médicos, pero los clubes lloran, es un problema, después cuando pasa algo viene los lamentos. Si está afiliado a la ONP, también la familia recibe una pensión vitalicia, los herederos, eso establece la ley”, indicó.

Por otro lado, el asesor legal de SAFAP recordó el caso de Aarón Torres, a quien Unión Comercio no le siguió pagando el seguro después de que terminara su contrato. Es cierto que no estaba en la obligación, pero debería haber salido el lado humano de la institución. “Unión Comercio le pagó hasta el último día de su contrato, pero el chico tenía un problema gravísimo. Cuando la familia lo lleva a Essalud, el chico no tenía y terminó falleciendo. Se suponía que el club debía ayudarlo, apoyarlo, no tenía la obligación legal; pero sabiendo que estaba enfermo, mantenerle el seguro de Essalud. No podían renovarle si no tendrían que pagarle de su bolsillo, pero al final averiguando eran 100 soles mensuales; pero no quisieron ayudarlo. Si un futbolista ve que el club se porta bien, se identifica con el club; si ves que un compañero se está muriendo y el club no reacciona, qué identificación vas a tener”, añadió.

¿Es posible ver el ejemplo de Nacional en la Liga 1?

Selena, esposa de Juan Izquierdo, y sus dos pequeñas hijas percibirán durante 96 meses el suelo acordado por el jugador de Nacional. ¿Puede ocurrir algo similar en el Perú? Como se sabe, en nuestro país, la mayor cantidad de meses es de 32, por muerte accidental o invalidez permanente.

“En el caso de Juan, ellos tenían un acuerdo y una protección distinta en caso de fallecimiento. Nosotros, en el caso de un par de jugadores que fallecieron el año pasado y el anteaño, el club aceptó y la familia recibió lo que correspondía, por suerte, porque no sé si todos los clubes están cumpliendo. El sistema tiene que fiscalizar, y si no Sunafil. El día que no lo hagan, deben asumir la responsabilidad y recibir la sanción que corresponde”, dijo Roberto Silva.

“En el caso de Juan Izquierdo, se trató de la liberalidad del club, que no está en la obligación. Seguramente, la pensión que le correspondía por el sistema uruguayo no era muy alta y el club en un acto de buena fe o de desprendimiento se comprometió a pagarle como si fuera un contrato durante ocho años”, complementó Baldovino.

¿Qué dice la Federación Peruana de Fútbol?

Depor se contactó con la Comisión de Concesión de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para consultar si todos los clubes de la Liga 1 cumplen con la obligación de contar con un Seguro Vida Ley para sus trabajadores. Nos indicaron que el área “básicamente ve aspectos deportivos que tienen que ver con cumplimientos para con el torneo y los futbolistas”. Asimismo, resaltaron que la Liga de Fútbol Profesional se encarga de proveer asistencia médica profesional en cada lugar donde se desarrolla un partido y que SAFAP es el que brinda la asesoría y soporte al futbolista que firma su contrato particular con un club de fútbol.





