¡Salta el 'Canguro'! Daniel Ferreyra volvería al arco de Sport Boys en el partido con Unión Comercio

En momentos de crisis, siempre se necesita una voz que impulse a sacar lo mejor del equipo. Y al parecer, esa fuerza motivadora llegaría aSport Boys , con el retorno de Daniel Ferreyra al arco de los porteños en el próximo partido con Unión Comercio.

Como se recuerda, el golero acaba de obtener su DNI y ya no ocupa plaza del extranjero. Por eso, es muy probable que vuelva este sábado ante el 'Poderoso de Alto Mayo'. Claro, que al final será Luis Hernández, el que decida si optará por el 'Canguro' o permanecerá con Fernando Martinuzzi.

"Gracias a todos los que ayudaron a que este momento se haga realidad. Me siento peruano hace mucho tiempo y estoy orgulloso de la elección que tomé. Gracias a toda mi familia, a los directivos de Sport Boys y a cada uno de los hinchas que me brindaron y me brindan tanto amor", fue lo que escribió el portero hace unos días en sus redes sociales.

Sport Boys no la pasa bien en el Torneo local, pues lleva seis fechas si conocer la victoria (cuatro derrotas y dos empates). Es penúltimo de su serie B con ocho puntos y sus posibilidades de seguir en pelea por el título de verano son cada vez más escasas.

Los chalacos ya vencieron este año a los moyobambinos y esta vez buscarán dar el segundo golpe. Y, claro, esta vez estará de vuelta el 'Canguro' para poner paños fríos e imponer toda su experiencia.

