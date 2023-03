La experiencia que acumuló como scouting de Alianza Lima, con las distintas visorias que realiza anualmente el conjunto blanquiazul a lo largo del territorio nacional, lo llevaron a pensar en grande y poner en marcha un proyecto muy importante para el fútbol nacional. ¿Qué busca?, darle visibilidad a jóvenes entre 13 y 16 años que viven en provincia, para que a través de su talento con el balón puedan encontrar una oportunidad y terminar de formarse en algún club importante de nuestro país. Esta es su historia.

¿Cómo nace Salvando Talentos?

Cuando trabajé en Alianza Lima (2018) teníamos 16 camas para jugadores de provincia en el área de scouting y captación. De las cuales 15 estaban ocupadas y solo una libre. No había forma de traer jugadores y veíamos mucho talento. Por ello, se me ocurrió crear una casa hogar para traer jugadores de provincia y que se puedan probar en Alianza. Al inicio todo era con el club blanquiazul. Le presenté el proyecto a mi amigo Steven Quezada, quien tiene una ONG llamada Cambiando Vidas y que ayudaba a los familiares de los pacientes del Hospital del Niño. Fue así como Salvando Talentos terminó siendo un programa de esta ONG. Asimismo, también conversé con Ernesto Arakaki, que en ese entonces era director deportivo de menores, y le gustó la idea. Se hizo un pre convenio con la institución íntima. De esa manera iniciamos el proyecto. Al comienzo solo era una casa de paso para aquellos chicos que llegaban a Lima para probarse en Alianza Lima.

Gianluca Flores, fundador de Salvando Talentos. (Foto: Difusión)

¿Cuál es el flujo de trabajo que manejan?

Tenemos cuatro pilares: captación, adaptación, formación y promoción. A provincia viajamos mucho por la red de captación que tenemos con academias y entrenadores. Realizamos convocatorias masivas a las ciudades que llegamos u organizamos mini-torneos, para ver a las distintas categorías. Mediante la captación atraemos al talento. En esa etapa pasan distintos filtros, como en el área social y psicológica. Una vez que ya son parte de la casa y se adaptan, es momento de enviarlos a los distintos clubes, sobre todo de Lima y Callao, con los que tenemos convenio.

¿Con qué clubes tienen convenios?

Tenemos convenios firmados con Universitario de Deportes y Ciclista Lima. Después, hay otros equipos con los que existe una gran relación como Sport Boys, Deportivo Municipal y Coopsol. Tratamos de enviar a los chicos dependiendo el perfil de jugador que maneja cada club.

¿Qué sucede una vez que un equipo los acepta?

Primero tratamos de complementar su formación con el tema del psicólogo y nutricionista. Cuando terminan su etapa de formación, sabemos muy bien que a los 17 y 18 años las oportunidades van disminuyendo. Quedan muy pocos en el equipo de reserva o el plantel profesional. Cuando sucede eso con los clubes de Lima y Callao, tratamos de promocionarlos hacia equipos de provincia. Tenemos lazos con Carlos Mannucci, Atlético Grau y Unión Comercio, Sport Huancayo, Cienciano, entre otros.

¿Hay factores básicos que deba tener un chico para ser considerado prospecto de talento?

Lo primero que se observa es el tema técnico y que entienda el juego. El jugador debe conocer los conceptos básicos. Otro aspecto muy importante es el físico. Esto va dependiendo de las categorías. Por ejemplo, yo me fijo mucho en el tema de las piernas. Si estas son largas y el tronco es corto, esto significa que el muchacho va a crecer mucho más. En ese caso tengo una noción de cuánto va a poder crecer. Nos fijamos mucho en la estatura. Asimismo, también consideramos el ‘spring’, el arranque al momento de poder picar un balón. Son muchas cosas las que uno observa para saber si el jugador tienen las condiciones de poder venir a Lima.

¿Cuál es el proceso de selección dentro de sus convocatorias masivas?

Lo primero que hacemos es separar el campo en las dimensiones de fútbol 9. Observamos a los jóvenes que más o menos tienen las condiciones y forman un grupo aparte. Con los primeros seleccionados realizamos un partido de 11 vs. 11. Después ya seleccionamos a los que realmente pueden tener las condiciones. Una vez que el chico es escogido, se habla con el área social de la ONG. Aquí se coordina una entrevista con los padres de familia, para conocer el nivel socioeconómico y otra información relevante. Lo que viene luego es una entrevista psicológica, con el objetivo de conocer si el muchacho se puede adaptar dentro de la casa. Una vez que se tiene toda la información procedemos a darle el visto bueno y así el chico pueda vivir en la casa hogar de Salvando Talentos.

¿Cuántos chicos viven actualmente en la casa hogar?

Ahora contamos con nueve jóvenes. Provenientes de Piura y Chimbote. También hay otro grupo que son jugadores externos cuyo lugar de origen es de Tarapoto, Iquitos, Madre de Dios, Cañete, Chincha y Pucallpa.

Nombre Categoría Provincia Club Edin Tamayo 2007 Piura Ciclista Lima Antonio Riofrío 2008 Piura Ciclista Lima Kevin Dioses 2009 Piura Ciclista Lima Enmanuel Castro 2008 Piura Ciclista Lima Andersson Arroyo 2007 Piura Ciclista Lima Bryan Tamayo 2007 Piura Ciclista Lima Joseph Marchan 2007 Piura Ciclista Lima Patrick Abad 2006 Chimbote Ciclista Lima Emerson Jiménez 2008 Piura Ciclista Lima

¿Priorizan ciertas ciudades de provincia?

Lo que pasa es que, según mi experiencia, cada provincia tienen un perfil de jugador. Si yo busco volantes centrales me voy a Piura, si quiero jugadores rápidos laterales o extremos tengo que fijarme en Iquitos o Tarapoto. Si necesito futbolistas potentes y fuertes el destino es Chincha o Ica.

¿Cómo manejan el tema de la educación?

En el tema educativo contamos con un psicólogo y tutor. El docente está pendiente de que estén al día en los cursos y tienen conversaciones constantes con los profesores del colegio. Tenemos un convenio con Perú Champs, una ONG que brinda becas estudiantiles en Innova School. Nosotros nos encargamos de comprarle los útiles escolares. Dentro de la casa hay computadores para que puedan realizar sus tareas y estudiar. Nos enfocamos mucho en el aspecto académico. Razón por la cual los chicos tienen como obligación leer un libro al mes.

¿Tienen algún equipo para que sus chicos se muestren a nivel competitivo?

No somos un club. Netamente somo un nexo con los equipos. Tal como pasó con Esteban Cruz. Yo lo vi en Piura y lo traje. Hablé con Mirko Gonzáles, jefe de scouting de la ‘U’, se lo mandé y le encantó. El mismo caso de Eslyn Correa. Fue observado en Piura y a través de varios videos. Indagué unas cosas más y lo traje a Lima. Lo mandé a Municipal y ahora ya tiene contrato, muy próximo a debutar en primera división. Eso sí, actualmente tenemos una alianza con Ciclista Lima. Todos los chicos que están dentro de la casa van a defender esa camiseta. Lo ideal es que el equipo suba de Copa de Plata a Copa de Oro.

¿Cómo se financia Salvando Talentos?

Tenemos distintas empresas que nos apoyan. Contamos con un certificado de nación. Por ejemplo, a una empresa se le deduce el 10% del impuesto a la renta anual y eso viene a la ONG. También contamos con los ingresos por suscripción. Cualquier persona puede afiliarse al programa por medio de su tarjeta de debito o crédito.

Su labor es muy parecida a lo que hace Independiente del Valle...

Es similar solo que nosotros no tenemos un club. Pero nuestro objetivo es más adelante tener uno. Poder competir en Copa Federación y Copa de Oro. Es un anhelo que lo tenemos marcado. Consideramos que es primordial contar con un equipo.

¿También realizan la labor de ser representantes?

No, nosotros no queremos hacer el tema de representación. Si hay alguna agencia que quiera trabajar con algún chico, nos juntamos y los conversamos. De una u otra forma se busca un apoyo. Hay casos en los que no podemos darle proteínas o indumentarios a los jugadores y ellos se encargan. Los chicos pueden tener representante, pero siguen viviendo con nosotros.

¿Han pensado en llevar jugadores al exterior?

Debido a mi experiencia he podido generar contactos en clubes como Celta de Vigo, Internacional de Porto Alegre, Atlético Mineiro y Montevideo City. La idea es que si en algún momento notamos que tienen las condiciones, puedan realizar pasantías en el exterior. Si lo tenemos planificado.

Jugadores con contrato profesional externos de Salvando Talentos

Nombre Categoría Provincia Club Axel Gadea 2003 Iquitos Coopsol Eslyn Correa 2005 Piura Municipal Rogelio Rodríguez 2004 Tarapoto Sport Boys Fabriccio Aviles 2003 Chincha Sport Huancayo Cristian Lurita 2003 Chincha Sport Huancayo Andrés Cardenas 2004 Madre de Dios Sport Huancayo Luis Duque 2002 Pucallpa Carlos Stein





