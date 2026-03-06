El fútbol peruano sigue exportando talentos al ‘Viejo Continente’, y esta vez el protagonista es Sebastián Aranda. El joven lateral izquierdo ha concretado su salida de Sport Boys para emprender un nuevo desafío en Europa, específicamente en la Virsliga de Letonia. Aranda se unirá a las filas del FK Auda, una institución que ha ganado protagonismo en su liga local y que busca potenciar su plantel con la proyección del defensor nacional.

La operación se ha cerrado bajo la modalidad de préstamo por una temporada con opción a compra, según adelantó el periodista Jorge Solari en su cuenta de X. Este acuerdo permite que el futbolista tenga la vitrina necesaria en el fútbol letón, mientras que el club europeo se reserva el derecho de adquirir la totalidad de su ficha si el rendimiento del jugador cumple con las expectativas que tienen puestas sobre él.

El defensor se hizo presente esta mañana en los entrenamientos de Sport Boys, pero no para vestirse de corto bajo las órdenes de Jaime De la Pava, sino para despedirse formalmente de sus compañeros y del comando técnico. Luego de poco más de un año, Aranda cerró su etapa en el Callao; cabe precisar que también jugó en Alianza Lima, San Martín y Unión Comercio.

El itinerario del futbolista ya está marcado: se tiene previsto que este fin de semana emprenda el viaje rumbo a Letonia. Tras un largo trayecto de escalas, el lateral llegará a la ciudad de Ķekava para pasar los exámenes médicos de rigor y estampar su firma en el contrato que lo ligará al FK Auda. La intención del club báltico es que el peruano se integre de inmediato a los trabajos para acelerar su proceso de adaptación.

Sebastián Aranda fue parte de la Selección Peruana Sub-20. (Foto: Violeta Ayasta / @photo.gec)

La llegada de Aranda a la Virsliga no es un hecho aislado, sino que sigue el camino de otros compatriotas que han buscado abrirse paso en el noreste de Europa. Joao Grimaldo quien fue el último peruano en militar en dicha liga defendiendo los colores del Riga FC. La experiencia de Grimaldo en el fútbol letón dejó una huella reciente que sirve como referencia para la prensa y los ojeadores de esa región sobre el perfil del jugador peruano.

Para Sport Boys, la salida de Aranda significa una baja sensible en la rotación defensiva El comando técnico deberá ahora reajustar sus piezas para cubrir el carril izquierdo, mientras la directiva ve con buenos ojos acelerar la llegada de Miguel Trauco, quien está en conversaciones y podría estampar su firma en las próximas horas si llegan a un acuerdo entre las partes.

El FK Auda, actual equipo de Aranda, es un club que ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años, logrando incluso clasificaciones a rondas previas de Conference y Europa League. Sin ir muy lejos, el año pasado fue campeón de la Copa de Letonia al imponerse al Riga FC de Joao Grimaldo en la final. Además, hace poco fue el equipo del boliviano Enzo Monteiro, que va a disputar el repechaje con la ‘Verde’.

Con las maletas listas, Sebastián Aranda alista su nueva experiencia y la primera de ellas en el exterior. Si el lateral izquierdo logra ganarse el puesto y tener continuidad con FK Auda en la Virsliga, es probable que también sea visto por Mano Menezes y pueda considerarlo para la Selección Peruana.

Joao Grimaldo jugó en 2025 en Riga FC de Letonia. (Foto: Riga FC)

