FC Cajamarca sigue reforzando su plantilla y busca más jugadores nacionales. El ‘Caballo Negro’ no quiere pasar desapercibido en su primera participación de Liga 1, por lo que ya anunció a algunos elementos de su plantilla como Hernán Barcos y Pablo Lavandeira, dos jugadores que llegaron procedentes de Alianza Lima. En esa misma línea, alistan una nueva ‘ficha’ para el 2026: Sebastián Pineau. El delantero de 22 años, también con pasado blanquiazul, tiene todo listo para arribar en Cajamarca.

“Sebastien Pineau deja de ser futbolista del Recreativo de Huelva. Agradecemos su tiempo en el club, y le deseamos la mayor de las suertes en su futuro”, informó el club español a través de sus redes sociales. De esta manera, el delantero quedó libre para buscar un nuevo destino.

Sebastián Pineau finalizó su vínculo con Recreativo Huelva. (Foto: Recreativo Huelva)

De acuerdo al periodista Gerson Cuba, Pineau tiene todo listo para fichar por FC Cajamarca y ser uno de los delanteros en la temporada 2026. Con 22 años de edad, buscará en la Liga 1 la opción de tener continuidad para ser convocados a la Selección Peruana o Selección de Chile porque tiene doble nacionalidad y aún no debuta en el combinado mayor.

Sebastián firmó por Recreativo en abril de 2025, procedente de Austin FC de Estados Unidos, club donde no tuvo mucha continuidad y jugó por la reserva. Previamente, hizo divisiones menores en Alianza Lima, siendo prestado en 2021 a César Vallejo y contando con escasas opciones en el cuadro blanquiazul para 2022.

De concretarse este fichaje, FC Cajamarca sumará a un delantero de proyección que tendría minutos y continuidad en el plano local. Además, su pasado por Alianza Lima lo suma a la larga lista de jugadores -con pasado blanquiazul- que arribaron para el 2026 al ‘Caballo Negro’.

Uno de los principales nombres es Hernán Barcos, quien lidera este proyecto en la delantera, situación que ya fue expresa por el mismo presidente del club. Al ‘Pirata’ se suma Pablo Lavandeira, quien volverá también a la ciudad de Cajamarca porque empezó su paso en el Perú con UTC.

A ellos dos también se suman nombres como Pablo Míguez, Ricardo Lagos y Arley Rodríguez, bicampeones con Alianza Lima en la temporada 2021-2022. Por otro lado, estarán Carlos Gómez, Mauricio Arrasco, Said Peralta y Axel Moyano, quienes también vistieron la camiseta del cuadro victoriano.

Plantel de FC Cajamarca realizará toda la pretemporada en la ciudad.

En lo que respecta a los trabajos de pretemporada, desde el equipo iniciaron los trabajos de la mano de Carlos Silvestri, quien será el DT. Además, jugarán su partido de presentación el próximo domingo 18 de enero ante The Strongest, en el estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca.

