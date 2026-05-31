El delantero Sekou Gassama decidió romper su silencio en un momento complejo, abordando y reconociendo su irregular presente en Universitario de Deportes. Desde su llegada a Ate, el atacante no ha logrado consolidar la racha goleadora que se esperaba de él y los minutos en el terreno de juego han sido escasos, situaciones que lo han convertido en el blanco de las críticas por parte de un sector de la hinchada. A pesar de la presión, el futbolista prefiere asimilar el panorama con mesura y enfocarse en lo deportivo.

Para el atacante, desembarcar en el fútbol peruano significó un verdadero giro de 180 grados. Lejos de amilanarse, destacó el apoyo que encontró dentro del vestuario para adaptarse. Al respecto, el atacante reflexionó sobre la grandeza del club: “No lo he notado hasta llegar aquí. Te das cuenta de lo grande que es Universitario. Los compañeros me han ayudado mucho, la gente también. ¿Las críticas? Con mucha calma, con mucha tranquilidad, por eso no he estado hablando”.

La falta de gol en un puesto tan exigente como el de delantero suele despertar la incomodidad de los hinchas, algo que Gassama entiende perfectamente. Sin embargo, el jugador de Universitario de Deportes también marcó una línea clara entre lo que considera una opinión constructiva sobre su rendimiento en la cancha y los comentarios que leyó en las redes sociales.

Al analizar la reacción de la hinchada merengue ante su sequía de cara al arco rival, el atacante no dudó en dar su opinión. “Al final yo siempre digo que es fútbol, entiendo el malestar de la gente. A mí manera de pensar puedo entender algunas críticas, pero también hubo faltas de respeto de algunas. Pero he notado mucho apoyo y mensajes de apoyo de la gente”, puntualizó el futbolista, rescatando las muestras de afecto de cierto sector de la hinchada.

Sekou Gassama ingresó en la victoria de Universitario ante Sport Huancayo. (Foto: GEC)

Con el Torneo Apertura ya culminado, el mercado de pases de la Liga 1 empieza a moverse con fuerza y los rumores sobre una posible salida de Ate no han tardado en circular. Diversas informaciones apuntan a que la directiva de la ‘U’ podría estar evaluando la rescisión de su contrato o buscarle un préstamo debido a su baja producción ofensiva, una situación que pone en jaque su continuidad para el resto de la temporada.

Pese a las especulaciones que lo sitúan fuera de Campo Mar, la mentalidad de Sekou Gassama permanece firme en cumplir sus objetivos vestido de crema y ganarse un lugar en la consideración del comando técnico de cara al Torneo Clausura. El delantero no se deja perturbar por los rumores que anticipan su salida, manteniendo intacto su deseo de revancha con la camiseta del vigente tricampeón peruano.

Afrontando el futuro con optimismo, el atacante prefiere no desesperarse y se enfoca exclusivamente en aprovechar el receso para recuperar su mejor forma física y futbolística. “Yo con mucha tranquilidad, todo está en manos de Dios. Estoy trabajando tranquilo, todo este tiempo se ha hablado de todo. Yo estoy ajeno a eso, ahora en este pequeño parón seguir trabajando, mejorando y lo que vendrá, vendrá”, manifestó en L1MAX.

Las próximas semanas serán cruciales para determinar si Universitario de Deportes mantendrá su voto de confianza en el delantero o si se optará por liberar un cupo para reforzar la línea ofensiva. Mientras tanto, Gassama se aferra a seguir trabajando en este receso, con la consigna de que el fútbol da revanchas rápidas y con el firme deseo de demostrar que tiene las condiciones necesarias para gritar sus primeros goles en Ate.

Héctor Cúper definirá el futuro de Sekou Gassama. | Foto: Universitario de Deportes

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