Hernán Barcos fue presentado oficialmente como refuerzo de Sporting Cristal para el Torneo Clausura, con la posibilidad de extender su vínculo si consiguen determinados objetivos pensando en el 2027. Después de una rápida negociación, que incluyó su desvinculación de FC Cajamarca, el ‘Pirata’ ancló en el Rímac y ahora espera ilusionar a la hinchada rimense a punta de goles, con la finalidad de salir de los últimos lugares y meterse en la pelea por el título de la Liga 1.

En su primera intervención en la conferencia de prensa que se llevó a cabo en el Rímac, Barcos aseguró que quedó muy sorprendido con las instalaciones de Sporting Cristal y cómo lo recibieron el último martes para su primer entrenamiento. Ahora solo espera rendir en el campo de juego y responder la confianza que ha recibido con buenos resultados.

“En cuanto al club, desde que pasas la puerta hasta que termina el entrenamiento, tienes una atención privilegiada. Está todo muy organizado de lo que cada uno tiene que hacer, tenemos todo el soporte. Lo único que nos queda es jugar al fútbol y divertirnos, que es para lo que uno ha trabajado toda la vida”, apuntó.

Cuando le preguntaron sobre si se ha trazado una marca de goles para este segundo semestre de la temporada, el ‘Pirata’ afirmó que por ahora no piensa en eso y quiere enfocarse principalmente en lo colectivo. Si bien siempre desea ser el goleador del campeonato –actualmente lleva nueve tantos, todos anotados con FC Cajamarca–, nunca dejará de poner por delante el hecho de levantar el título a fin de año.

“Primero voy a trabajar para estar adentro, y después la meta de goles en el camino lo vamos a ir viendo. Uno siempre quiere ser el goleador del campeonato, pero primero quiero ser campeón. Entonces, los goles no me interesan tanto, si ayudan a ganar, desde donde me toque me gusta aportar”, comentó.

Hernán Barcos recibió el respaldo de Roberto Mosquera a su llegada a Sporting Cristal. (Foto: Sporting Cristal)

En otro momento de la conferencia de prensa, Hernán Barcos fue consultado respecto a la posición de Sporting Cristal en la tabla, ya que el equipo cerró el Torneo Apertura a tres puntos de la zona de descenso. El delantero dejó en claro que esa situación solo podrán cambiarla si todos se unen, desde los jugadores, el comando técnico y la hinchada desde las tribunas.

“Trabajando, creo que hay material, llegó un entrenador capacitado que trabaja todos los días para mejorar al jugador. No solo llega a trabajar, sino a sacar lo mejor de cada uno. Hay que trabajar juntos y unidos, todos con el mismo objetivo. Si tenemos alguno que mira para otro lado, seguramente se hará más difícil”, acotó.

En cuanto a lo que dijo en el pasado de que solo jugaría por Alianza Lima entre los grandes del fútbol peruano, explicó: “En Cajamarca no se dieron las cosas como uno pensaba, y cuando me llama Sporting Cristal volver a Lima era un objetivo, no lo dudé. Es fútbol es muy dinámico, pero trato de no mentir nunca, de no decir cosas que después no cumplo”.

Al hablar del cuando íntimo, dejó en claro cómo se dio su salida y mostró su respeto por la confianza de Sporting Cristal. “De Alianza Lima me sacaron, no me fui porque quise, yo no tengo nada en contra, siempre fui abierto y sincero, pero me sacaron. Lo de venir a Sporting Cristal es una decisión pura y exclusivamente mía. No estoy enojado con Alianza, estoy agradecido con Cristal, porque hay que ser agradecido. Hoy mi presente es Sporting Cristal y lo voy a defender a muerte”, aseveró.

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de su última derrota por 3-2 a manos de Cienciano, Sporting Cristal volverá a tener actividad esta semana cuando visite a Comerciantes FC, en el compromiso correspondiente a la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026. Este encuentro está programado para el sábado 13 de junio desde las 4:30 p.m. y se disputará en el Estadio Villa Emprendedora (Iquitos).

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Bicolor+, canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), disponible en su versión digital en su página web y también de manera gratuita en su canal de YouTube. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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