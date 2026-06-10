Pese a que la selección peruana no clasificó al Mundial 2026, nuestro país tendrá representación en el torneo de selecciones más importante, pues los árbitros Kevin Ortega y Michael Orué fueron elegidos por FIFA para que sean parte del nutrido grupo de jueces que impartirán justicia en la competición.

El primer duelo en el que tendrán acción será el Asutralia vs. Turquía, el próximo sábado 13 de junio en Vancouver, por la primera fecha del Grupo D del Mundial. Esta serie también la integran Paraguay y la anfitriona Estados Unidos.

Para este cotejo, Ortega será el cuarto árbitro, mientras que Orué será reserva de uno de los árbitros asistentes. La terna estará integrada por el juez central Jesús Valenzuela, asistido por Jorge Urrego y Tulio Moreno, todos de nacionalidad venezolana.

Cabe mencionar que ambos jueces estuvieron presentes en el último Mundial de Qatar 2022. En aquella ocasión, fueron designados junto al árbitro asistente Jesús Sánchez, quien no ingresó en la nueva nómina para este torneo.

En el caso de Ortega, si bien ha tenido incluso alguna sanción por un polémico fallo arbitral, tiene una excelente consideración por parte de Conmebol y FIFA, por lo que ha sido considerado en las competencias de mayor jerarquía en los últimos años.

Árbitros de Conmebol para el Mundial

Yael Falcón Pérez, Darío Herrera y Facundo Tello (Argentina); Raphael Claus, Wilton Sampaio y Ramon Abatti (Brasil); Cristian Garay (Chile); Juan Gabriel Benítez (Paraguay); Kevin Ortega (Perú); Gustavo Tejera (Uruguay) y Jesús Valenzuela (Venezuela).

Calendario del Mundial

La fase de grupos arranca el 11 de junio y la última jornada se juega el 26 de junio. En los primeros días del torneo, el calendario programa hasta seis encuentros por jornada, algo que no tiene precedente en ningún Mundial.

La fase eliminatoria comienza el 28 de junio con los dieciseisavos. Los octavos van del 4 al 7 de julio. Cuartos, del 9 al 10. Las semifinales se juegan el 14 y 15 de julio. La final cierra todo el 19.

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