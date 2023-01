Kluiverth Aguilar, por ejemplo, forma parte de ese grupo. El lateral emigró en 2021 como la mejor venta del fútbol peruano y actualmente juega en el Sudamericano Sub 20. Si bien su rendimiento en dicho torneo genera reacciones a favor y en contra, el defensor es uno de los prospectos que maneja la bicolor a futuro y dependerá de él mejorar para hacerlo realidad en determinado momento. Sin embargo, existen también otros casos de jugadores nacionales a los que les fue bien y no tan bien. Aquí los repasamos:

KLUIVERTH AGUILAR

📅 19 años

🛡️ Lommel SK 🇧🇪



⚡️ Lateral derecho que la temporada pasado disputó 5 encuentros en la Segunda de Belgica. En la Bicolor SUB-20 disputó 5 de los 6 últimos encuentros.



💰 Valor de mercado de 150 mil €. pic.twitter.com/i3tGU3SlRh — Portal Labs Perú 📈🇵🇪 (@PortalLabs_FP) January 17, 2023

López y el salto a Europa

En 2019, tres fueron los futbolistas que dieron el salto al extranjero para probar suerte: Marcos López, Gustavo Dulanto y Roberto Siucho. El primero de ellos partió a San José Earthquakes de la MLS con 21 años tras salir campeón nacional con Sporting Cristal. Allí permaneció hasta el año pasado, cuando el club estadounidense anunció su venta al Feyenoord, uno de los equipos más grandes y tradicionales de la Eredivisie. Desde entonces, ha tenido la oportunidad de ser titular en 9 partidos y no ha marcado goles. Eso sí, su presente es alentador, ya que es uno de los pocos peruanos que sigue jugando en Europa y sueña con recalar en una de las cinco grandes ligas en un futuro cercano. A eso también se suma su trascendencia en la selección, donde es una de las piezas claves de Juan Reynoso.

El caso de Dulanto es distinto al de López. El defensor firmó por Boavista de Portugal aquel año y no pudo cerrar una temporada deseada. Tuvo poca continuidad y salió la opción de jugar en el Sheriff Tiraspol de Moldavia, el equipo más importante de dicha liga. Con su nuevo club, alcanzó la fase de grupos de la Champions League en 2021 e incluso se dio el lujo de derrotar a los merengues en el mismísimo Santiago Bernabéu (2-1). ‘Pochito’ fue titular y capitán en el Sheriff, donde jugó dos temporada, y luego fichó por el Riga FC de Letonia. Actualmente, se recupera de una lesión en los ligamentos cruzados y aguarda su oportunidad de jugar en la bicolor.

A diferencia de los otros dos, Siucho emigró en aquel curso al Guangzhou Evergrande del fútbol chino, una liga desconocida para la gran mayoría. El atacante dejó Universitario y probó suerte en el continente asiático, donde permaneció hasta el 2021. Es más, se cambió de nombre a Xiao Tao Tao y renunció a la nacionalidad peruana, una decisión que complica su fichaje por el conjunto crema. No obstante, Siucho no pudo dar el salto de calidad que hubiese deseado y actualmente entrena en Ate bajo el mando de Carlos Compagnucci. Si bien su retorno no se ha hecho oficial, el jugador de 25 años trata de abrirse paso otra vez en la liga local para nuevamente dar irse al exterior.

Sus números en la temporada 2023

Futbolista Club actual Partidos jugados Minutos Goles Marcos López Feyenoord 9 471 - Gustavo Dulanto Riga FC 4 249 - Roberto Siucho Sin equipo - - -

De regreso a casa

En 2020, la situación no cambió del todo para los peruanos. Fernando Pacheco, Aldair Fuentes y Rodrigo Vilca fueron los peruanos que emigraron a distintos destinos para vivir su primera experiencia en una liga de mejor nivel. ‘Pachegol’, por ejemplo, aterrizó en el Fluminense de Brasil, que pagó 700 mil dólares y un contrato de tres temporadas. El cuadro carioca compró el 50% del pase del atacante y le dio la oportunidad de debutar en el Brasileirao; sin embargo, luego fue cedido al Juventude, donde alineó en 16 ocasiones y no pudo marcar goles. Volvió a Sporting Cristal a inicios del 2022, pero luego fue cedido a préstamo al FC Emmen en julio de ese año, donde tampoco pudo afianzarse como titular. Ahora, regresó al fútbol peruano para jugar por Municipal.

Con Fuentes, el caso es similar. En setiembre llegó al Fuenlabrada de España, que compró el 80% de su pase y dejó el 20% a Alianza Lima. Fue la apuesta del elenco azulón debido a la expectativa que generaba por su juego en la selección Sub 23 y buen biotipo. El acuerdo fue por cinco temporadas, pero el volante no logró ganarse un lugar como titular y finalmente regresó a La Victoria a inicios del año pasado. Si bien alternó algunos partidos, tampoco pudo destacar y estuvo en banca gran parte del campeonato. Para esta temporada, Fuentes iría a préstamo a Alianza Atlético de Sullana.

Por último, Rodrigo Vilca es otro de los peruanos que emigró y volvió a la liga local. Llegó a Newcastle luego de una buena temporada con Municipal y a partir de entonces buscó entrar al primer equipo. Pero la competencia fue difícil y el atacante jugaba en la filial de las ‘Urracas’. También pasó por Doncaster Rovers y regresó a Universitario el año pasado buscando la continuidad que no pudo tener. Con los cremas tampoco pudo despegar y, al tener contrato vigente con el cuadro inglés, volvió a Inglaterra para reescribir su historia. Eso sí, su prioridad es encontrar otro equipo para mantenerse en competencia.

Sus números en la temporada 2023

Futbolista Club actual Partidos jugados Minutos Goles Fernando Pacheco Municipal - - - Aldair Fuentes Sin equipo - - - Rodrigo Vilca Newcastle - - -

No es suficiente

Cuatro fueron los futbolistas que emigraron en 2021: Kluiverth Aguilar, Didier La Torre, Matías Succar y Jodan Guivin. El primero de ellos fue comprado en 3 millones de dólares por el City Football Group, empresa que es dueña del Manchester City de la Premier League; sin embargo, el jugador peruano nunca estuvo involucrado con ese club. Desde entonces, ha jugado en Lommel de Bélgica, donde intenta ganarse un espacio entre los titulares. Si bien está en el fútbol europeo, no es suficiente para uno de los prospectos de la bicolor. Aguilar actualmente juega el sudamericano Sub 20 con la bicolor y está lejos de su mejor versión.

El caso de La Torre es similar. Llegó ese año al FC Emmen, donde jugó poco, y luego aterrizó en el Osijek II de Croacia, donde juega hasta ahora. El delantero no ha podido afianzarse en los equipos donde pasó. Por otro lado, Succar al LASK de Austria en búsqueda de protagonismo, pero tampoco tuvo continuidad. Pasó por Juniors OO del mismo país y también por Teplice de República Checa, donde jugó 11 compromisos. Finalmente, regresó el año pasado a Mannucci de Trujillo con el fin de reencontrar su mejor juego y ese protagonismo que todo delantero necesita. Su contrato con los ‘carlistas’ sigue vigente y se alista para jugar este año en la Liga 1.

Con Guivin la historia tiene otros matices, ya que emigró al Celaya de México ese año y sí sostener una regularidad en su equipo. Disputó 16 partidos, marcó un gol; pero finalmente optó por volver a inicios del 2022 al fútbol peruano. Firmó por Universitario y ahora forma parte del plantel de Carlos Compagnucci. El año pasado, jugó 16 cotejos y anotó dos goles.

Sus números en la temporada 2023

Futbolista Club actual Partidos jugados Minutos Goles Kluiverth Aguilar Lommel SK 1 90 - Didier La Torre Osijek II - - - Matías Succar Mannucci - - - Jordan Guivin Universitario - - -

Destinos separados

El año pasado emigraron tres futbolistas: Percy Liza, Gonzalo Sánchez y Raziel García. El primero de ellos dejó Sporting Cristal para firmar por el Marítimo de Portugal, donde busca convencer al comando técnico de su titularidad. El atacante de 22 años experimenta su primera travesía en el extranjero, donde quiere cambiar la estadística y demostrar que puede sobresalir en una liga exigente. Por ahora, Liza viene teniendo oportunidades de jugar, alterna como titular y en ocasiones ha ingresado en la parte complementaria; pero siempre con la predisposición de ganarse la confianza del comando técnico. Si bien su camino en el fútbol europeo está empezando, de él depende mantenerse mucho años allá y, ¿por qué no?, abrirse la puerta hacia un futuro llamado a la selección nacional.

Por otro lado, Sánchez tiene un porvenir incierto luego de su paso por FC Emmen. El atacante fue anunciado como uno de los refuerzos del combinado ‘tulipán’ en enero del año pasado; sin embargo, no jugó ningún partido ni sumó minutos. Fue considerado en ocasiones para los amistosos; pero nunca tuvo la oportunidad de debutar oficialmente en la Eredivisie. Ahora, está en su cancha tomar la mejor decisión: continuar en dicho club y esperar su oportunidad, o ser prestado a otro equipo para recuperar el tiempo perdido.

El caso de García es similar al del anterior. Luego de una temporada destacada en Cienciano, llegó a Deportes Tolima de Colombia en la que fue su primera experiencia en el extranjero a los 27 años. Allí, el extremo jugó en total 26 partidos, incluyendo torneos internacional, y solo marcó un gol. Si bien tuvo un inicio de año auspicioso, con el pasar del tiempo perdió protagonismo y fue quedándose sin espacio en el equipo. A fin de año, García ya no era el mismo y tuvo que tomar una decisión: volvió al fútbol peruano al fichar por Mannucci de Trujillo, donde ahora intentará sobresalir como lo hizo en el ‘Papá'. Eso sí, Raziel continúa en la órbita de Reynoso, aunque no ha podido mostrar en la selección ese juego que ilusionó a los hinchas durante la Copa América 2021, cuando debutó bajo el mando de Ricardo Gareca.

Sus números en la temporada 2023

Futbolista Club actual Partidos jugados Minutos Goles Percy Liza Marítimo 9 418 - Gonzalo Sánchez FC Emmen - - - Raziel García Mannucci - - -