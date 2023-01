El futuro incierto de la Selección Peruana Sub 20. (Foto: Agencias)

A nadie le queda duda que la Selección Peruana Sub 20 no estuvo a la altura del Campeonato Sudamericano Sub 20 de Colombia. Sin embargo, más allá de la eliminación con cero puntos del conjunto dirigido por Jaime Serna, hay una realidad que debería preocupar más: el futuro inmediato de cada uno de los jugadores y sus posibilidades de seguir creciendo para consolidarse en el fútbol profesional.

La Sub 20 cerró este miércoles su participación con una nueva derrota: esta vez un 1-0 con Argentina, resultado que lo eliminó del Sudamericano con cero puntos en cuatro presentaciones. Esto tras caer ante Brasil (3-0), Colombia (2-1) y Paraguay (1-0). Fracaso absoluto por dónde se le vea Si hacemos un recuento de los números con los que llegaron los 23 convocados a este certamen, encontraremos que Arón Sánchez es el único titular indiscutible en su respectivo club (Academia Cantolao). Después la lista se divide en dos: aquellos que ya han debutado (12) y los que solo tienen experiencia en torneos juveniles (10). Futbolista Debut profesional PJ Kluiverth Aguilar Si 37 Matías Lazo Si 29 Sebastián Aranda Si 23 Kenji Cabrera Si 24 Álex Custodio Si 17 André Vásquez Si 33 Valentino Sandoval Si 9 Sebastien Pienau Si 8 Gonzalo Aguirre Si 7 Bruno Portugal Si 3 Juan Pablo Goicochea Si 1 Anderson Villacorta Si 1 Sebastián Amasifuen No Nicolás Amasifuen No Álvaro Rojas No Diether Vásquez No Catriel Cabellos No Denzel Caña No Jack Carhuallanqui No Diego Otoya No Josue Vargas No Gilmar Paredes No Duro reto Sin lugar a dudas, los tres arqueros (Sebastián Amasifuen, Josue Vargas y Denzel Caña) son los que tienen el panorama más complicado. Ninguno es al menos segundo guardameta de Alianza Lima, César Vallejo y Cienciano. Aunque pertenecen a esos planteles profesionales, todo hace indicar que apenas pelearán para la ocupar la posición del tercer arquero. Lo más seguro es que Amasifuen, quien viene detrás de Ángelo Campos, Franco Saravia, Italo Espinoza y Ángel de la Cruz, salga a préstamo a un equipo de Liga 2 . Seguir compitiendo en el Torneo de Reserva no le ayudaría a ganar rodaje profesional, lo cual se evidenció en cada uno de los partidos del Sudamericano. Por otra parte, Vargas es el que estuvo más cerca de debutar en Liga 1. La temporada pasada salió en lista 11 veces en el banquillo de Chemo del Solar. Además cuenta con competencia más pareja. Máximo Rabines y Jefferson Nolasco son los otros dos arqueros suplentes. Para cerrar, Caña tiene por encima a Patricio Álvarez y Miguel Vargas. Salvo alguna lesión, su destino para esta campaña será el campeonato de reservas. Arqueros de Alianza Lima Arqueros de César Vallejo Arqueros de Cienciano Ángelo Campos Carlos Grados Patricio Álvarez Franco Saravia Máximo Rabines Miguel Vargas Italo Espinoza Jefferson Nolasco Denzel Caña Ángel de la Cruz Josue Vargas Nicolás Amasifuen Desborde sin primera Si hablamos de los laterales, tenemos que marcar distancias de Kluiverth Aguilar con el resto de sus compañeros. Con 37 partidos jugados en el mundo profesional, el lateral del Lommel SK es el que mayor experiencia acumula por la banda. No obstante, su presente en el ascenso belga es muy discreto. Desde que llegó (hace un año y medio) solo ha disputado seis encuentros. En Colombia demostró el motivo no juega casi nunca en el Viejo Continente. Desde su llegada al Lomell SK 🇧🇪, Kluiverth Aguilar 🇵🇪 solo ha disputado 9 partidos y sumo 703’ MJ en total (282 MJ en 2021 y 421 MJ en 2022).



De los 9 cotejos, 5 fueron con el primer equipo y 4 con la SUB 21.



Su poca continuidad de fútbol se ve reflejada en el Sudamericano. pic.twitter.com/a2maywiUGc — Víctor Pacheco (@victorpa_17) January 24, 2023 Después viene Sebastián Aranda y sus 23 encuentros durante su préstamo con San Martín el 2022. Antes de partir a Colombia renovó su vínculo con Alianza Lima y aún no se sabe si será cedido a préstamo nuevamente. La otra opción es pelear el puesto con Ricardo Lagos y otro joven de esta selección Sebastián Amasifuen. Este último llega con menos cartel, ya que todavía no se ha estrenado en primera división. Otro que tendrá que trabajar más duro aún para debutar en la Liga 1 es Gilmar Paredes. El hombre de Sporting Cristal juega en la misma posición que Jhilmar Lora y Johan Madrid, dos jugadores que vienen de realizar una pretemporada a gran nivel y que gozan del total respaldo de Tiago Nunes. La ilusión puesta en Catriel Pertenece al grupo de los que aún no debutaron, pero su futuro es más que prometedor. Catriel Cabellos forma parte del primer equipo de Racing y tras realizar la primera parte de la pretemporada bajo las órdenes de Fernando Gago, su debut es solo cuestión de semanas una vez que se reintegre a la ‘Academia’. Fue de lejos el mejor hombre de la Sub 20 y en el conjunto argentino lo ven como una verdadera ‘joya’, cláusula de salida es de 20 millones de euros. Catriel Cabellos marcando a Edwin Cardona en los entrenamientos de Racing. (Foto: Difusión) Uno de los pocos jugadores que mostró cosas interesantes fue Jack Carhuallanqui. Incluso despertó el interés de algunos scouts presentes en Colombia. Tiene contrato con Universitario de Deportes hasta el 2024, vínculo que firmó a mediados del 2022. En su posición (pivote) va a ser muy complicado que tenga chances. Carlos Compagnucci cuenta antes con Rodrigo Ureña, Jorge Murrugarra y Alfonso Barco. Al igual que Álvaro Rojas serán piezas claves en la reserva crema. La banda rojinegra En esta selección hay cuatro jugadores de Melgar. Tres que vienen de jugar el 2022 (Matías Lazo, Kenji Cabrera y Bruno Portugal) y uno que fue fichado en el presente mercadeo de transferencias: André Vásquez. Por ahora, ninguno pinta como una opción fija en la pizarra de Pablo Lavallén. Lazo y Cabrera son los que gozan con mayor margen para pelear un puesto, quienes hasta ya jugaron Copa Sudamericana. Se apostó por André Vásquez tras sus 33 compromisos con Pirata FC en la Liga 2. Se espera que no tenga problema en jugar el más alto nivel del balompié nacional. Jugadores en las posición de Lazo Jugadores en la posición de Cabrera Jugadores en la posición de Portugal Jugadores en la posición de Vásquez Alec Deneumostier Luis Iberico Bernardo Cuesta Tomás Martínez Leonel Galeano hamir D’Arrigo Pablo Magnin Marcelo Cervantes La esperanza de gol Sebastien Pineau y Juan Pablo Goicochea son dos jugadores que Alianza Lima viene analizando durante el Sudamericano. No se ha tomado una decisión si serán prestados o formarán parte del plantel blanquiazul para el 2023. El chileno-peruano es el que tiene más experiencia en primera, durante su cesión a Vallejo en 2021. Mientras que Goicochea apenas registró segundos el año pasado, marcando su debut profesional. Teniendo en cuenta la cantidad de delanteros con los que cuenta Guillermo Salas para esta campaña, es más que probable que uno o ambos jueguen fuera de La Victoria. Delanteros de Alianza Lima Hernán Barcos Pablo Sabbag Aldair Rodríguez Juan Pablo Goicochea Sebastien Pienau

