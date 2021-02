El inicio de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial Qatar 2022 fue extraño para muchos hinchas de la Selección Peruana, debido a las ausencias de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, dos referentes que, coincidentemente, no pudieron estar debido a fuertes lesiones por las que tuvieron que pasar por el quirófano.

Sin embargo, para la siguiente fecha se espera que ambos futbolistas puedan estar listos para volver a darlo todo por la Selección. Ese es el deseo toda la hinchada blanquirroja, pero también de sus compañeros, quienes se preocupan también por la regularidad que tengan de cara a los próximos encuentros ante Bolivia y Venezuela.

En una entrevista con Movistar Deportes, el golero de la bicolor, Pedro Gallese, dejó en evidencia su deseo de volver a compartir equipo con Jefferson Farfán y precisó la importancia de que encuentre un equipo para que pueda llegar en las mejores condiciones a la siguiente fecha doble de Eliminatorias.

“Jefferson es un jugador grande, todos sabemos lo que le puede dar a la Selección. Ahora lo más importante es que tenga ritmo, un equipo, ya sea en Perú o en el extranjero y que llegue bien a la Selección que es lo que todos queremos”, precisó Pedro Gallese.

Cabe destacar que, el técnico de la blanquirroja, Ricardo Gareca, también se pronunció al respecto en la última conferencia de prensa que brindó y señaló que el jugador deberá tener continuidad para entrar en la lista de convocados.

“El buen rendimiento nos lleva a pensar que estamos en presencia de un jugador que no va a bajar los brazos, que no se va a entregar, que va a estar hasta las últimas consecuencias. Nos va a llevar a tenerlo en observación. No estoy en condiciones de que Farfán estará en la convocatoria, eso lo analizaremos”, aseguró el técnico argentino.

En la misma línea, Gareca dejó en que no ve con malos ojos que juegue en Perú, incluso en Segunda División. “Es mucho menos probable que salga un joven y que regrese al fútbol peruano que aquel que tiene una trayectoria del nivel de Farfán, vuelva al fútbol nacional. Al contrario, puede favorecerlo, incluso en la segunda división. Lo que tenemos que ver es que esté en las condiciones normales”, sostuvo.

