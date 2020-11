A sus 28 años, Christian Cueva es consciente de que la carrera de un futbolista es corta y no hay tiempo para seguir tropezando. Por ello, ni bien tuvo la oportunidad de volver a Europa, no lo pensó dos veces. A pesar de sus dos anteriores intentos fallidos -Rayo Vallecano y Krasnodar-, no dudó en calzarse la camiseta del Yeni Malatyaspor de Turquía y tener un nuevo renacer en su carrera a nivel de clubes.

Por ahora todo va viendo en popa, ha disputado la totalidad de los encuentros de su equipo en la Superliga de Turquía, siendo titular en seis ocasiones, sumando 520 minutos en cancha, registro que no tenía desde hace más de dos años.

Para conocer un poco más de la actualidad de ‘Aladino’, Depor dialogó en exclusiva con Hamza Hamzaoglu, entrenador del Yeni Malatyaspor, quien no dudó en resaltar virtudes futbolísticas y humanas del futbolista de la Selección Peruana. Asimismo, le auguró un buen futuro en el balompié del Viejo Continente.

¿Cuál es su primer análisis del arribo de Christian Cueva al club?

Lo que me llamó la atención de Cueva fue su alegría positiva desde que se unió al equipo. Su acercamiento a los compañeros, sinceridad y actitud alegre, tuvieron un impacto positivo en el grupo. Por supuesto, en los partidos también han empezado bien, tratando de contribuir positivamente al equipo en el campo de juego. Fuera de las canchas mantiene mucha comunicación con sus compañeros.

¿Qué papel considera que tiene Cueva en el equipo?

Cueva es una parte importante de nuestro club. Su compatibilidad con sus amigos es muy buena, tanto dentro como fuera del campo. Aporta color a nuestro equipo con su personalidad y carácter diferente. Es importante para nuestro equipo tanto por sus cualidades de liderazgo, la confianza en sí mismo y el carácter único de jugador que posee.

Antes de llegar a Malatyaspor, Cueva no gozó de un buen momento a nivel de clubes. ¿Qué aspectos considero el club para su fichaje?

Cuando acepté el cargo, el club ya había pactado con Cueva. Miramos sus imágenes y dimos su aprobación. Pensamos que sería útil para nuestro equipo y lo aprobamos. De esta forma, lo incluimos en nuestra plantilla.

Usted mencionó y resaltó la constante comunicación de Cueva con sus compañeros. ¿Cómo hacen con el tema del idioma?

Resolvemos nuestro problema a través de traductores. Pero de vez en cuando, en el campo, intento volver a hablar inglés y explicarle las cosas necesarias con el lenguaje corporal. Siento que él también comprende.

¿En qué posición rinde y se siente más cómodo?

Normalmente pienso en Cueva detrás del delantero. Pero como le gusta jugar un poco más cerca de la izquierda, estamos jugando un poco menos en la banda derecha. Por eso, trato de cerrar esta brecha colocándolo por la banda izquierda de vez en cuando, colocando a otro jugador detrás del delantero. Pero en ambas posiciones, Cueva está haciendo todo lo posible para contribuir a nuestro equipo.

Según su experiencia, ¿piensa que Cueva puede mantenerse jugando en el fútbol europeo por un buen tiempo?

Cuando miramos las habilidades de Cueva, por supuesto que pienso eso. Si las usa correctamente, puede jugar en Europa por mucho tiempo. Pero pase lo que pase, creo que tiene que mejorar en algunas situaciones. Para ello, necesita pasar un poco más de tiempo aquí. Creo que Turquía es una buena oportunidad para Cueva. Cuanto más juegue aquí, más conocerá el fútbol europeo y, siempre que adopte la comprensión del fútbol aquí y se adapte a ella, podrá quedarse más tiempo.

