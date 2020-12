Christian Cueva atraviesa un difícil momento a nivel profesional ya que hace un par de semanas fue separado del primer equipo tras un pedido expreso del técnico de Yeni Malatyaspor por indisciplinas. Por tal motivo, ahora ‘Aladino’ hace los trabajos físicos de manera diferenciada, alejado de sus compañeros.

El futbolista compartió en su cuenta de Instagram una serie de videos donde se lo puede observar entrenando en el gimnasio buscando mantenerse en forma para cuando vuelva a recibir el llamado del técnico del Yeni Malatyaspor.

Uno de los comentarios que más llamó la atención en la publicación de ‘Aladino’ fue el de Gianluca Lapadula, quien fue recientemente convocado a la Selección Peruana, donde tuvo la oportunidad de conocer e interactuar con los habituales futbolistas que Ricardo Gareca suele llamar, entre ellos, Christian Cueva.

“Vamos hermano”, comentó el jugador con ascendencia italo-peruana; a lo que Cueva respondió “hermano, vamos con todo. Abrazo grande, nos vemos pronto”. Lo que deja en evidencia el buen clima que se vive entre los futbolistas de la blanquirroja.

DT de Yeni Malatyaspor sobre Christian Cueva: “No se disculpó, y no hay necesidad después de este tiempo”

Christian Cueva sigue con los entrenamientos individuales para no perder la forma física en Yeni Malatyaspor. En medio de ello, el entrenador Hamza Hamzaoglu fue contundente para referirse a su situación.

“No se disculpó, y no hay necesidad de disculparse después de este tiempo. No me gustan las grandes charlas, pero no creo que haya perdón”, aseguró en entrevista con Radyo Gol de Turquía, el director técnico, que empezó a formar parte del Yeni Malatyaspor en agosto pasado.

Asimismo, Hamzaoglu explicó cuál fue el origen de la delicada situación que vive Christian Cueva. “Nos adelantamos 2-0 ante el Denizlispor, sacamos a Cueva del partido con un cambio táctico en el minuto 38 para reforzar la defensa. Gritó algo en el vestuario con gestos y reaccionó”, contó.

