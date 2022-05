Debutar y mantenerse en Primera División es una consigna que debe tener todo futbolista que aspira con llegar al balompié profesional y posteriormente, a la selección peruana. Algo que, al parecer, según mandan las estadísticas, se viene dando con mayor recurrencia en la Liga 1. Tal y como lo señala el último estudio de CIES Football Observatory, el torneo peruano se ubica en el puesto 12 de las ligas con mayor porcentaje de minutos registrados por futbolistas Sub 21 durante las últimas dos temporadas.

A nivel global, estamos por encima de las cinco principales ligas del mundo (Bundesliga, Serie A, Premier League, LaLiga y Ligue 1). Si se trata de Sudamérica, solo nos supera Venezuela y Uruguay. Cabe precisar que el certamen venezolano lidera esta selecta lista con el 18.8%, mientras que la Saudi Pro League ocupa la última casilla con apenas 1.6%.

Porcentaje de minutos Liga País 18.8% Primera División Venezuela 16.5% Superliga Dinamarca 13.3% Bundesliga Austria 12.0% Superliga Serbia 11.8% Superliga Suiza 11.5% Eliteserien Noruega 11.2% Primera División Uruguay 11.1% A League Australia 11.0% 1.HNL Croacia 10.9% Eredivisie Países Bajos 10.6% Primera División Costa Rica 10.3% Liga 1 Perú

Aunque no todas son buenas noticias para nuestro país, porque si nos enfocamos en el promedio de edad de nuestra liga (28.1 años), retrocedemos hasta la penúltima casilla de esa parte del continente, superando solo al campeonato de Paraguay (28.9 años).

Representantes de la Liga 1

Un total de 50 jugadores que militan en el campeonato 2022 son categoría Sub 21. Aquí destacan los nombres de Joao Grimaldo, Matías Lazo, Arón Sánchez, Jostin Alarcón, Adrián Ascues, entre otros jóvenes valores que ya suman mucho rodaje en el torneo local, y algunos incluso con presencia en torneo internacionales.

FBC Melgar y Universidad San Martin son las instituciones que más vienen apostando por futbolistas juveniles, teniendo cinco embajadores por lado. El caso del conjunto rojinegro es muy resaltante. Desde hace varios años vienen apostando por realizar fichajes de jugadores con proyección, quienes terminan de formarse y llegan al primer equipo con ritmo competitivo. Tal como pasó con Kenji Cabrera y Bruno Portugal.

Equipo Jugador Año de debut Categoría Sporting Cristal Joao Grimaldo 2020 2003 Melgar Matías Lazo 2020 2003 Sport Huancayo Jimmy Pérez 2021 2001 Alianza Lima Joao Montoya 2020 2002 Universitario Guillermo Larios 2021 2002 Alianza Atlético Luis Duque 2022 2002 Mannuci Mathías Llontop 2020 2002 Binacional Diego Enríquez 2021 2002 Municipal Adrián Ascues 2020 2002 Sport Boys Jostin Alarcón 2021 2002

Por el otro extremo están Sporting Cristal y Carlos Stein, aportando solo un nombre. Algo muy preocupante, sobre todo en tienda rimense, ya que en esta temporada no se ha dado el estreno de ningún canterano. Situación que no va de la mano con lo bien que vienen trabajando en las inferiores bajopontinas.

La Bolsa de Minutos

Las categorías que forman parte de este selecto grupo son: 2002 (62%), 2003 (32%) y 2004 (6%). Cabe precisar que las categorías 2003 y 2004 forman parte del universo de jugadores de la Selección Peruana Sub 20, la cual participará en el próximo sudamericano de la categoría a realizarse el 2023 en Colombia.

El mayor porcentaje (62%) obedece a que la temporada pasada fue el mínimo para sumar minutos en la Bolsa de Minutos. De todos los que debutaron en la Liga 1-2021, solo Diego Enríquez (Binacional) y Jostin Alarcón (Sport Boys) son titulares en sus clubes. Ambos futbolistas viven un dulce presente este 2022. Al guardameta nadie lo mueve del arco del ‘Poderoso del Sur’, mientras que el extremo ha firmado dos goles y dos asistencias.

Si retrocedemos unos años atrás (2020), también encontramos solos dos nombres. Se trata de Adrián Ascues y Mathías Llontop, quienes actualmente visten los colores de Deportivo Municipal y Carlos Mannucci, respectivamente. Este último formó parte de la Selección Peruana Sub 17 del 2019, que participó en el torneo sudamericano disputado en nuestro país.

Esto solo hace pensar que la regla de los minutos no está cumpliendo el papel principal, el cual tiene que ser que los jóvenes se estrenen en la máxima división por talento y no por obligación. Al final, termina perjudicando al jugador, que no llega preparado para afrontar primera división y finalmente termina perdiéndose en el ascenso o Copa Perú. Casos hay muchos.

Futbolista Partidos jugados Partidos como titular Diego Enríquez 24 24 Jostin Alarcón 37 27 Adrián Ascues 34 21 Mathías Llontop 13 11









