El último domingo, Alianza Lima perdió 1-0 frente a Sporting Cristal, en el Estadio Alejandro Villanueva. Tras la segunda caída consecutiva en la Liga 1, el hincha íntimo siguió de cerca la conferencia de Carlos Bustos, quien no solo desmenuzó los errores cometidos ante los celestes. También dejó en claro que el plantel aún no está cerrado.

“Hasta que el libro de pases cierre, siempre hay posibilidades de incorporar nuevos jugadores”, dijo el DT blanquiazul a la prensa el último domingo, por lo que el primer nombre que aparece en lista, claro, es el de Paolo Guerrero. Ahora, ¿qué tantas chances tiene el ‘Depredador’ de llegar a La Victoria?

Depor conoció que el delantero de la Selección Peruana -quien viajó hace unas semanas a Estadios Unidos para tratarse la lesión en su rodilla- está en la parte final de su recuperación. Incluso, en 10 días realizaría trabajo de campo. Punto importante, pues para el ‘9′ es clave estar al 100 % para luego evaluar su futuro. Claro, desde tienda íntima tiene las puertas abiertas.

Incluso, José Bellina, gerente deportivo de Alianza Lima, en su momento señalo que “hubo comentarios sobre Paolo Guerrero a Alianza Lima. Hemos dicho que cualquier jugador que esté identificado con el club, sobre todo que tenga el renombre de Paolo, siempre tendrá las puertas abiertas”.

¿Qué dijo Guerrero al respecto?

Paolo Guerrero volvió a entrenar en la Videna, un hecho que no pasó desapercibido por los seguidores de la ‘bicolor’ y de Alianza Lima. No obstante, el ‘Depredador’ aún no confirma si fichará por algún equipo, ya que “tengo tiempo para elegir a qué fútbol, a qué campeonato, a qué liga puedo ir”.

Por lo pronto, el ariete continuará trabajando, pues todavía no tiene el alta médica. “Estoy muy bien, entrenando fuerte. Esperemos que cada vez me siente mucho mejor”, sostuvo para Fútbol en América, a su regreso de su viaje a Estados Unidos, el cual, como el propio jugador confesó, “sirvió mucho y ahora me mantengo entrenando fuerte”.





